L’investisseur légendaire Stanley Druckenmiller est extrêmement optimiste sur BTC; Incertain de l’ETH et baissier sur l’USD

Crypto était une solution à la recherche d’un problème, mais maintenant le problème a été clairement identifié, à savoir les banquiers centraux du monde, a déclaré le PDG du Duquesne Family Office. «Il y a un manque de confiance.»

L’investisseur légendaire Stanley Druckenmiller est devenu un Bitcoiner en novembre 2020, et il continue de l’être comme il l’a dit: «Il va être très difficile de renverser le bitcoin en tant que réserve d’actifs de valeur.» Selon lui, Bitcoin existe depuis assez longtemps. Il a donné l’exemple de la façon dont

«Yahoo a inventé le moteur de recherche… qui était légèrement meilleur. Nous savons tous ce qui s’est passé entre Google et Yahoo. »

Druckenmiller a également mentionné Ethereum, qui, selon lui, est meilleur à certains égards, mais il ne sait pas si ce sera celui qui sortira vainqueur.

“De toute évidence, Ethereum est en tête en termes de contrats intelligents … Il est tout simplement improbable qu’Ethereum soit le gagnant ultime.”

Cependant, il dit qu’il est trop tôt pour décider quelle crypto gagnera, notant que l’espace crypto-monnaie a certains des esprits les plus brillants et les plus intelligents qui augmenteront la qualité de la concurrence et la rendront brutale.

Lors de son entretien avec CNBC, Druckenmiller a en outre discuté d’une bulle en cours de développement sur une gamme d’actifs, mais a déclaré qu’il était toujours un marché boursier long. L’investisseur milliardaire a déclaré:

«Je n’ai aucun doute, absolument aucun, que nous sommes dans une manie qui fait rage dans tous les actifs. Je ne doute pas non plus que je ne sais pas quand cela va se terminer.

Le président-directeur général du Duquesne Family Office a déclaré que, bien que long marché boursier, ils ne sont pas aussi longs qu’ils l’étaient il y a environ cinq mois.

«Nous jouons toujours le jeu. Nous avons transféré une grande partie de nos paris relatifs sur les matières premières, sur les taux d’intérêt, sur le dollar. »

Mais la Réserve fédérale visait à maintenir le marché et l’économie à flot en maintenant les taux bas et en achetant un billion d’obligations, même si les deux prospèrent, est un risque à long terme.

«Je ne trouve aucune période de l’histoire où la politique monétaire et budgétaire était aussi décalée par rapport à la conjoncture économique, pas une seule.»

Alors que l’action initiale de la Fed pour lutter contre la menace liée à la pandémie était bonne, la banque centrale le fait depuis trop longtemps. Et à long terme, a-t-il déclaré, ces politiques et ces lourdes dettes et déficits menaceront le statut de monnaie de réserve mondiale du dollar.

«S’ils veulent faire tout cela et risquer notre statut de monnaie de réserve, risquer l’éclatement d’une bulle d’actifs, qu’il en soit ainsi. Mais je pense que nous devrions au moins avoir une conversation à ce sujet », a déclaré Druckenmiller. Cela l’a inquiété pour la première fois que,

«D’ici 15 ans, nous perdons le statut de monnaie de réserve et, bien sûr, tous les avantages incroyables qui en découlent.»

Mais s’il n’y avait pas d’autre alternative viable auparavant, il y en a maintenant en termes de crypto, a-t-il déclaré.

«L’Europe est un gâchis complet. Qui va faire confiance aux Chinois… J’ai dit que la crypto était une solution à la recherche d’un problème… Le problème a été clairement identifié. C’est (le président de la Fed) Jerome Powell et le reste des banquiers centraux du monde. «Il y a un manque de confiance.»

La solution ultime, selon lui, pourrait être «une sorte de système de registre inventé par des enfants du MIT ou de Stanford», bien qu’il ait dit: «Je ne sais pas ce que ce sera.»

