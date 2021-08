L’investisseur Mark Cuban émet un avertissement cryptographique

in

L’investisseur et milliardaire Mark Cuban a émis des avertissements cryptographiques aux investisseurs. Alors que le prix du Bitcoin continue d’augmenter.

En fait, les investisseurs sont nerveux alors que Bitcoin continue de grimper vers les 50 000 $. Cependant, la flambée des prix survient à un moment où l’ensemble de l’industrie de la cryptographie pourrait être confrontée à une nouvelle réalité avec le nouveau projet de loi du Sénat.

Plus précisément, dans des remarques au Washington Post ce week-end, avant que le Sénat n’approuve officiellement le projet de loi. Cuban a établi un parallèle entre la croissance des crypto-monnaies et l’essor du commerce électronique et d’Internet en général :

Au milieu de tout cela, l’investisseur Mark Cuban a averti les sceptiques que « désactiver ce moteur de croissance équivaudrait à arrêter le commerce électronique en 1995. Parce que les gens craignaient la fraude par carte de crédit. Ou réglementer la création de sites internet, car certains pensaient que c’était compliqué et ne comprenaient pas ce que cela signifiait.

Mark Cuban émet un avertissement cryptographique

Le bitcoin et les crypto-monnaies ont explosé ces derniers jours, même après que le Sénat américain a rejeté un compromis bipartite sur une disposition fiscale crypto dans son projet de loi d’infrastructure de 1 milliard de dollars.

De son côté, au milieu du rejet ouvert par des personnalités influentes au sein de cet écosystème, Cuban n’était pas en reste. Et il a également consacré quelques déclarations pour montrer son soutien à l’écosystème de la monnaie numérique, garantissant que l’ensemble complet proposé par le gouvernement des États-Unis pourrait avoir de fortes répercussions sur le secteur de la crypto-monnaie.

Soit dit en passant, le milliardaire Mark Cuban continue d’afficher une attitude optimiste envers l’industrie de la cryptographie. En d’autres termes, un avertissement sévère aux régulateurs sur l’arrêt de l’innovation dans l’industrie n’est pas surprenant venant de Cuba.

Fait amusant, le commentaire de Cuban n’est pas surprenant. Dans le passé, il a également mis en garde les financiers traditionnels contre les développements majeurs dans l’espace DeFi. Cependant, cet avertissement a beaucoup plus d’enjeu en raison de la nature du projet de loi.

Plus important encore, le propriétaire des Dalla Mavericks, Mark Cuban, a été un ardent défenseur des crypto-monnaies et de la finance décentralisée (DeFi). Il a beaucoup investi dans certains des projets Blockchain populaires et à venir comme Polygon.

En fait, les Dallas Mavericks eux-mêmes acceptent les paiements cryptés via Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Dogecoin (DOGE). Cuban fait partie des récentes personnalités qui se sont jointes à la critique du projet de loi américain sur les infrastructures.

Je me retire avec cette phrase d’Albert Einstein : « Nous avons tous deux choix : soit être plein de peur, soit plein d’amour.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport