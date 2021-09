L’investisseur Mike Novogratz dit que le marché du Bitcoin évolue positivement

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a commenté via Twitter, ses prévisions sur le marché des crypto-monnaies. Et sur la situation de la répression en Chine contre les crypto-monnaies. Expliquant ainsi que le marché du Bitcoin évolue.

De cette façon, il a expliqué que le marché des crypto-monnaies est en baisse pour trois raisons. La première raison est la Chine, en raison de sa position anti-crypto-monnaie et anti-liberté de marché. La deuxième raison est la Réserve fédérale des États-Unis, en raison de sa stratégie de réglage fin et de son injection d’argent dans l’économie, pour faire face à la pandémie mondiale. Et la troisième raison est le grand niveau de résistance générale que Bitcoin et Ethereum ont eu. Novogratz a noté qu’il pensait que Bitcoin et Ethereum se renforceraient.

Novogratz continue de miser sur le marché du Bitcoin qui évolue

De plus, Novogratz, qui est un PDG milliardaire, estime que le marché du Bitcoin évolue positivement. De plus, dans une interview la semaine dernière avec CNBC, il a expliqué que le niveau de résistance de 40 000 $ pour Bitcoin et de 2 800 $ pour Ethereum sont des niveaux très importants pour que l’intérêt continue de croître, et les gens les regardent. À son tour, il a commenté que « tant que le prix est maintenu, je pense que le marché se renforcera positivement avec le temps. »

Novogratz a ajouté : “Je n’ai vu que des investissements de nos clients investisseurs et de nos entreprises clientes.”

« Nous voyons de grandes quantités de capitaux entrer sur le marché, de manière privée et publique. Je ne suis pas nerveux au sujet de la résistance actuelle des prix. Fini.

Maintenant, il est important de savoir qu’au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin s’élève à 43 002 $. Et le prix d’Ethereum à 2 990 $. Ceci selon CoinMarketCap.

La Chine et ses politiques réglementaires contre les crypto-monnaies

Novogratz a également donné son avis via Twitter, sur l’influence de la Chine sur les prix des crypto-monnaies, notamment en Bitcoin et Ethereum.

Le marché est en baisse pour trois raisons : la Chine réitère sa position anti-crypto et anti-liberté ; La Fed américaine met en branle le tapering ; rencontrer une grande résistance aérienne sur le graphique à 45k, 3200. L’histoire séculaire est plus forte que jamais, mais une consolidation des prix va se poursuivre. – Mike Novogratz (@novogratz) 24 septembre 2021

Ainsi, il a expliqué que Bitcoin « C’était beaucoup plus important il y a cinq mois. Ceci, avant que la Chine ne dise essentiellement que nous interdisons les crypto-monnaies afin que les mineurs aient quitté la Chine.

“La Chine n’a jamais été une grande source d’innovation dans l’espace crypto, mais c’était une excellente source de marché et je pense qu’il y a encore beaucoup de commerce en Chine. Les Chinois sont intelligents, ils savent utiliser les VPN, mais il devient de plus en plus difficile de franchir les barrières étatiques. Il a également conclu dans le cadre de son soutien aux crypto-monnaies.

Notamment, la Chine a récemment déclaré illégales toutes les transactions de crypto-monnaie. Les institutions de régulation du pays se sont jointes dans un effort pour bloquer l’utilisation des actifs numériques. Cette annonce a nui au prix du Bitcoin et du reste des crypto-monnaies.

Dans une déclaration officielle de la principale institution bancaire du pays, la Banque populaire de Chine, il a déclaré que les transactions de crypto-monnaie “affectent et modifient l’ordre économique et financier de la nation”.

Cette annonce représente la première fois que la banque centrale et les régulateurs financiers des changes basés à Pékin se réunissent pour interdire et traiter explicitement les transactions en monnaie numérique.

Cependant, la Banque populaire de Chine est en train de développer sa propre monnaie numérique, le « yuan numérique », que le gouvernement pourra contrôler.

