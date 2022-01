L’investisseur milliardaire Bill Miller a investi une « juste quantité » de sa fortune personnelle en Bitcoins

Le célèbre investisseur Bill Miller est optimiste quant à la valeur du Bitcoin malgré le prix de la crypto-monnaie atteignant un creux de 41 000 $ début janvier 2022.

Bill Miller ne se considère plus comme un simple « spectateur de Bitcoin ». Mais un vrai « protagoniste du Bitcoin ». Il a commenté dans une interview WealthTrack vendredi dernier, via YouTube.

Actuellement, l’investisseur milliardaire a 50% de sa valeur nette investie dans Bitcoin et d’autres investissements liés aux principales entreprises de l’industrie de la technologie et de la crypto-monnaie telles que MicroStrategy de Michael Saylor et la société minière Bitcoin, Stronghold Digital Mining. De même, Miller a également déclaré qu’il possédait le reste de son portefeuille d’investissement dans la société américaine Amazon, a-t-il déclaré dans l’interview.

Bill Miller a acheté son premier Bitcoin en 2014, alors que Bitcoin se négociait autour de 200 $. Il s’est ensuite inversé à nouveau lorsque la crypto-monnaie s’est échangée à 500 $. L’investisseur n’a plus investi dans la crypto-monnaie depuis des années. Jusqu’à ce que Bitcoin chute en dessous de 40 000 $ en juillet 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 41 670,25 $. Source : CoinMarketCap

« Cette fois, j’ai recommencé à l’acheter à 30 000 $, contre 66 000 $ et le raisonnement était qu’il y avait beaucoup plus de gens qui l’utilisaient, il y avait beaucoup plus d’argent venant du monde du capital-risque. » Miller a affirmé, ajoutant qu’il avait acquis un « montant équitable de l’ordre de 30 000 $ ».

Le milliardaire a noté qu’il considérait Bitcoin comme « une police d’assurance, contre une catastrophe financière à venir ». Ainsi qu’un « outil d’investissement puissant qui a surperformé l’or ».

La société minière Bitfarms, a acquis plus de 43 millions de dollars en Bitcoins au début de cette année 2022

La société minière canadienne de crypto-monnaie Bitfarms, a acquis 1000 Bitcoins en 2022. Avec cette acquisition, la société accumule actuellement plus de 179 millions de dollars en Bitcoins.

Dans une annonce publiée lundi via Twitter, Bitfarms a annoncé avoir acquis 1 000 Bitcoins pour un montant de 43,2 millions de dollars. Ces BTC ont été acquis au cours de la première semaine de janvier. C’est le même montant de Bitcoins que la société a ajouté à sa trésorerie au cours des troisième et quatrième trimestres 2021. Selon la société, ils possèdent plus de 4 300 Bitcoins à ce jour, cela représenterait environ 179 millions de dollars de capital accumulé. en crypto-monnaies.

La société minière de crypto-monnaie Bitfarms a acquis 1 000 Bitcoins. Source : Twitter

« Notre stratégie commerciale chez Bitfarms est d’accumuler la plus grande quantité de Bitcoins au moindre coût et dans les plus brefs délais, au profit de nos actionnaires. » Le fondateur et PDG de Bitfarms, Emiliano Grodzki, a déclaré.

En novembre, la compagnie minière a annoncé son intention d’exploiter aux États-Unis. Suite à l’achat d’un terrain de plusieurs acres dans l’État de Washington. En outre, le site Web de la société indique que Bitfarms produit 2,2 exahashs par seconde. Selon Grodzki, ce taux devrait augmenter de plus de 260% d’ici fin 2022, pour atteindre environ 8 EH/s.

Actuellement, de nombreux médias critiquent l’impact environnemental du minage de crypto-monnaie. Cependant, Bitfarms affirme que son installation canadienne est presque entièrement alimentée par l’énergie hydroélectrique. Bitfarms possède actuellement 10 fermes minières en exploitation ou en développement aux États-Unis, en Argentine et au Canada.

Le président Nayib Bukele va augmenter l’énergie géothermique de « Bitcoin City »

Ce dimanche 9 janvier, le président du Salvador, Nayib Bukele, a commenté plus de détails sur l’approvisionnement en énergie géothermique à destination de la « Bitcoin City ».

« Nous avons creusé de nouveaux puits et nous prévoyons d’augmenter notre production géothermique. a dit Nayib Bukele.

Le président Nayib Bukele a déclaré que 4 puits géothermiques fourniraient l’énergie électrique dont la « Bitcoin City » aura besoin. Source : Présidence d’El Salvador

Bukele a informé qu’il y aura 4 puits géothermiques qui contribueront à l’approvisionnement en électrique à la première ville au monde qui fondera son économie sur Bitcoin.

« L’un des puits, qui est plus avancé dans le processus de consolidation, aura la capacité de fournir 95 mégawatts (MW) d’énergie propre, bon marché et renouvelable, à partir d’une source qui durera au moins quelques millions d’années. » a ajouté le président Bukele.

Il a également qualifié l’énergie géothermique de « l’une des principales ressources naturelles d’El Salvador ». En outre, le président a souligné que l’énergie géothermique est « une ressource renouvelable pour la production d’énergie avec une plus grande efficacité que les autres alternatives actuelles ». Actuellement, ce type de production d’électricité est utilisé dans des pays comme les États-Unis, l’Italie et le Mexique.

