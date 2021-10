Visitez l’article original*

Bill Miller, l’investisseur milliardaire et Miller Value Partners CFA, a continué à vanter Bitcoin dans une nouvelle conversation avec l’auteur William Green, présentée aujourd’hui par Business Insider.

S’appuyant sur les commentaires qu’il a commencé à faire l’année dernière, Miller a comparé sa croyance en Bitcoin à sa foi en l’action Amazon lorsque la bulle Internet a éclaté, « Je suis prêt à franchir la cascade avec celle-ci aussi », a-t-il déclaré selon une transcription de l’entretien.

Les commentaires font écho à un sentiment croissant dans les médias grand public selon lequel Bitcoin, longtemps rejeté comme une monnaie du marché noir utilisée par les pirates informatiques, mûrit en tant que classe d’actifs digne d’un investissement concerté par les institutions financières les plus grandes et les plus établies d’Amérique.

En effet, Miller est allé jusqu’à affirmer qu’investir dans Bitcoin devrait être plus attrayant aujourd’hui qu’il ne l’était il y a des années pour les banques et les sociétés d’investissement toujours en retrait.

« Le bitcoin est beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu’il ne l’était à 300 $. C’est maintenant établi, d’énormes sommes d’argent en capital-risque y ont été investies et toutes les grandes banques s’impliquent », a déclaré Miller, conseillant aux investisseurs qui ne comprennent pas encore l’actif, qui manquent de conviction dans son avenir, de n’allouer que seulement 1% de leurs portefeuilles à cela.

Miller a poursuivi en vantant Coinbase comme un investissement de croissance, « Coinbase pourrait facilement avoir une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars ou 1 000 milliards de dollars en tant qu’entreprise perturbatrice dans une industrie en pleine croissance et en évolution. »

Le milliardaire a également donné des conseils sur la détention d’investissements tels que les actions Bitcoin et Coinbase, « Si vous allez être secoué par la façon dont l’action se négocie dans trois mois, six mois ou neuf mois, vous ne devriez probablement pas en être propriétaire. »

Cela survient après une année de demande accrue de Bitcoin de la part des investisseurs institutionnels. Notamment, la Bank of New York Mellon, parmi d’autres institutions financières traditionnellement conservatrices, a annoncé son intention de conserver Bitcoin et crypto. Récemment, US Bank, avec plus de 8 600 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est devenue la dernière d’une série de banques à s’impliquer dans Bitcoin.

Tout en portant une casquette de baseball noire avec un chapeau Bitcoin dessus, Miller a déclaré: «Je pense au bitcoin comme à l’or numérique. La clé est la demande pour ce type particulier de protection contre les catastrophes financières. » Il a déclaré que la valeur de Bitcoin pourrait être multipliée par 10 si les investisseurs l’acceptent comme un actif de réserve de valeur, et a suggéré que ce ne serait que le début de la réalisation de son potentiel par Bitcoin.