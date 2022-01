L’investisseur milliardaire Bill Miller détient la moitié de sa valeur nette en Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La valeur nette de Bill Miller est répartie entre les actions Bitcoin et Amazon, a-t-il révélé dans une interview.

L’investisseur américain Bill Miller est depuis longtemps un grand partisan du Bitcoin. En octobre 2021, il a assuré que Bitcoin était créé, étant donné que toutes les banques y étaient impliquées. Plus tôt en septembre, il a déclaré à la Securities and Exchange Commission des États-Unis que BTC était le nouvel or numérique. Toutes ses déclarations avaient été sur ce ton, mais, bien qu’il ait dit qu’il était un détenteur de crypto, il n’avait pas dit quel pourcentage de ses investissements cela représentait.

Maintenant, lors d’une récente interview avec WealthTrack, il a révélé que Bitcoin représente la moitié de votre portefeuille personnel (pas votre portefeuille de fonds Miller Opportunity Trust, mais le vôtre).

Miller, qui travaille dans le domaine des investissements depuis quatre décennies, déclare que Bitcoin est la seule entité économique dont l’offre n’est pas affectée par la demande, contrer l’argument du PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, selon lequel Bitcoin vaut zéro.

Il dit qu’il a recommencé à acheter du Bitcoin à 30 000 $ l’année dernière :

J’ai acheté une bonne quantité de l’ordre de 30 000 $.

Si l’or atteint 18 000 $ US, explique Miller, son offre augmentera car les mineurs seront incités à extraire davantage.

Miller se définit lui-même comme un « observateur de Bitcoin » et un « taureau Bitcoin » comparer la trajectoire de croissance de la crypto-monnaie avec celle de l’imprimerie et de la machine à vapeur.

Il pense que Bitcoin pourrait servir d’assurance au cas où le gouvernement déciderait de saisir l’or.

Il souligne également ce que d’autres analystes du marché ont également dit : que le métal a affiché des rendements négatifs au cours des 10 dernières années, tandis que Bitcoin a surperformé pratiquement tous les actifs dans le monde au cours des 10 dernières années.

Miller : entre Bitcoin et Amazon

Outre Bitcoin, Miller a déclaré qu’il possédait environ 50% de sa valeur nette dans les actions d’Amazon.

Bill Miller, 72 ans, est devenu célèbre lorsqu’il travaillait pour la société de gestion d’actifs new-yorkaise Legg Mason. Son fonds commun de placement avait réussi à surperformer l’indice de référence S&P 500 pendant 15 années consécutives de 1991 à 2005. Miller a réussi à revenir au statut de milliardaire après que sa valeur nette ait chuté de 90 % à la suite de la crise financière mondiale à la fin des années 2000. , compte UAujourd’hui.

Ici vous pouvez voir l’interview complète:

