L’investisseur milliardaire de la Silicon Valley Vinod Khosla propose de financer des hôpitaux indiens pour l’importation d’oxygène en vrac

Khosla a également exhorté le président américain Joe Biden à libérer les vaccins AstraZeneca en Inde. (Mario Anzuoni / REUTERS)

Vinod Khosla, entrepreneur technologique indo-américain de longue date basé dans la Silicon Valley et fondateur de la société de capital-risque éponyme Khosla Ventures, a offert dimanche un soutien financier aux hôpitaux en Inde pour l’importation d’oxygène et d’autres fournitures dans le contexte de la crise actuelle de Covid. Khosla a également demandé aux hôpitaux publics et aux organisations non gouvernementales (ONG) de le contacter pour obtenir des capitaux. «Je suis prêt à financer des hôpitaux en Inde qui ont besoin de financement pour importer des avions en vrac d’oxygène ou de fournitures en Inde afin d’augmenter l’offre. Les hôpitaux publics et les ONG peuvent également tendre la main », a déclaré Khosla sur la plate-forme de micro-blogging Twitter.

Je suis prêt à financer des hôpitaux en Inde qui ont besoin de financement pour importer des avions en vrac d’oxygène ou de fournitures en Inde afin d’augmenter l’offre. Les hôpitaux publics / ONG doivent également contacter @PMOIndia @MoHFW_INDIA @timesofindia @INCIndia # IndiaFightsCOVID19 @htTweets @IndianExpress @GiveIndia – Vinod Khosla (@vkhosla) 24 avril 2021

Reconnaissant son soutien, Sangita Reddy, directrice générale conjointe de la plus grande chaîne hospitalière indienne d’Apollo Hospitals, a tweeté dans sa réponse: «Vinod, à quel point il est généreux et opportun. Nous gérons deux hôpitaux universitaires de médecine pour la plupart gratuits et avons des salles gratuites dans la plupart de nos hôpitaux. Va tendre la main. La vitesse est essentielle. » Khosla a tagué le ministère de la Santé, le bureau du Premier ministre, The Indian Express, la plateforme de dons Give India et d’autres dans son tweet.

En réponse à l’un des tweets demandant au gouvernement américain des fournitures d’AstraZeneca, Khosla a exhorté le président américain Joe Biden à libérer les vaccins AstraZeneca en Inde. «Il est peu probable que le vaccin AZ soit jamais approuvé aux États-Unis étant donné les alternatives actuelles ici. @Potus devrait absolument publier toutes les doses et tous les engagements futurs pour l’approvisionnement américain, car Moderna et @pfizer peuvent répondre aux besoins des États-Unis. “

Lors de sa conférence de presse quotidienne de vendredi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait déclaré que le gouvernement “travaillait en étroite collaboration avec les responsables indiens au niveau politique et des experts pour identifier les moyens d’aider à résoudre la crise”, a rapporté PTI. Psaki avait ajouté, que «l’Inde est l’un de nos partenaires Quad, bien sûr, pour discuter de la création et de la distribution de vaccins pour l’avenir.»

Chez India Inc, Tata Group avait annoncé un soutien pour combler le manque d’approvisionnement en oxygène. Le groupe avait déclaré qu’il importerait 24 conteneurs cryogéniques pour transporter de l’oxygène liquide. Reliance Industries, selon un rapport de PTI, avait peaufiné la fabrication de ses raffineries de pétrole de Jamnagar pour produire plus de 700 tonnes par jour d’oxygène de qualité médicale qui est offert gratuitement aux États touchés par Covid. Jindal Steel and Power avait également engagé 500 tonnes métriques d’approvisionnement en oxygène.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.