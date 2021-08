L’investisseur milliardaire Mark Cuban déclare que Dogecoin ($ DOGE) est “le moyen de payer du peuple” Crypto new media

Deux jours après que le milliardaire Mark Cuban a déclaré que Dogecoin ($DOGE) est le crypto-actif le plus populaire pour les paiements cryptographiques, la société informatique basée au Peurto Rico BOTS Inc. a annoncé qu’il est désormais possible d’acheter des voitures Tesla d’occasion avec $DOGE.

Dogecoin a été initialement publié le 6 décembre 2013, en tant que « monnaie Internet amusante et conviviale ». Il a été créé par Billy Markus et Jackson Palmer. Il s’agit d’une « monnaie numérique décentralisée d’égal à égal » qui a pour mascotte « Doge », un Shiba Inu (une race de chien japonaise).

Depuis lors, sa popularité a considérablement augmenté, surtout cette année, principalement grâce au soutien des milliardaires Elon Musk (le PDG de Tesla et SpaceX) et Mark Cuban, au point qu’il s’agit actuellement de la septième crypto-monnaie la plus valorisée, avec une capitalisation boursière. de plus de 45 milliards de dollars.

En février, le créateur et co-fondateur de Dogecoin, Billy Markus, a écrit à propos de $DOGE dans une lettre ouverte publiée sur Reddit (sur le subreddit “/dogecoin”).

Voici ce qu’il avait à dire sur la naissance de Dogecoin :

“Comme vous l’avez peut-être entendu, il a en effet été créé pour des idiots après que Jackson Palmer a fait un tweet désinvolte à propos de cette idée étant la” prochaine grande chose “et je l’ai mis en place, sans aucune attente ni plan. Cela a pris environ 3 heures à faire, avec la majeure partie de ce temps pour apporter des modifications au client pour faire le texte Comic Sans et quelques graphiques et libellés personnalisés pour différentes parties de l’interface utilisateur.

Quant à Cubain, il est le propriétaire majoritaire de l’équipe professionnelle de basket-ball Dallas Mavericks, ainsi que l’un des “requins” de la très populaire émission de téléréalité “Shark Tank” (diffusée sur la chaîne de télévision ABC aux États-Unis).

Le 4 mars, le processeur de paiement crypté BitPay a annoncé dans un communiqué de presse qu’il autorisait les commerçants à accepter Dogecoin, la crypto-monnaie préférée d’Internet, pour les paiements, et que “les Dallas Mavericks (seraient les premiers à accepter Dogecoin”.

Jeudi dernier (12 août), Cuban a annoncé que les Dallas Mavericks organiseraient bientôt une vente de marchandises d’équipe et que ceux qui paieraient avec $DOGE bénéficieraient d’un rabais.

Le lendemain, Cuban a déclaré à “Make It” de CNBC le cas d’utilisation unique de Dogecoin :

« C’est un support qui peut être utilisé pour l’acquisition de biens et de services… La communauté pour doge est la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen d’échange.

Peu de temps après, son soutien à Dogecoin a été critiqué par le co-fondateur de Morgan Creek Digital, Jason Williams.

Williams a poursuivi en disant à Cuban qu’il devrait arrêter de payer $DOGE.

« Mark, ce sont toutes d’anciennes prises de 2017. Nous avons passé en revue tout cela. Achetez une pile de #Bitcoin et arrêtez le doge shill. Il s’agit d’une pièce de monnaie de blague sans développeurs et sans limite d’approvisionnement théorique. Ce n’est pas du bon argent. QUOI QUE CE SOIT.”

Eh bien, le 14 août, Cuban a déclaré à ceux qui le critiquaient pour avoir loué $DOGE comme moyen d’échange que dans 95% des cas où les marchandises de Dallas Mavericks sont payées avec de la crypto, $DOGE est le crypotoasset utilisé pour l’achat.

Je ne crains pas Doge. Je shill les produits et services de mes entreprises. Là où nous autorisons les gens à payer dans N’IMPORTE QUELLE crypto, 95% des ventes sont en DOGE. Les clients CHOISISSENT d’utiliser DOGE. Nous pouvons discuter de tout et n’importe quoi concernant BTC, mais pour le moment, DOGE est le moyen de paiement du peuple. #DOGEFACTS https://t.co/59HbSIWh8w – Mark Cuban (@mcuban) 15 août 2021

Deux jours plus tard, la société de technologie cotée en bourse BOTS, Inc. (OTC : BTZI), basée à Peurto Rico (qui fait partie des États-Unis), a annoncé qu’elle aidait les concessionnaires locaux à accepter $DOGE comme paiement pour le deuxième. à la main les voitures électriques Tesla, ce qui est assez intéressant étant donné que Tesla elle-même n’accepte actuellement aucun type de crypto comme moyen de paiement pour ses voitures (même si elle a accepté – pendant quelques semaines – Bitcoin comme moyen de paiement plus tôt cette année).

Le communiqué de presse a poursuivi en disant que la direction de BOTS Inc “est d’accord avec Elon Musk et Mark Cuban” et c’est pourquoi elle “a décidé d’offrir ces services de compte marchand crypto pour permettre aux passionnés de TESLA EV d’acheter les voitures d’occasion avec Dogecoin et d’autres crypto-monnaies et plus tard pour offrir des services d’acceptation de crypto-monnaie à d’autres constructeurs et concessionnaires automobiles.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image par “Free-Photos” via Pixabay