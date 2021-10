L’investisseur milliardaire Mark Cuban révèle pourquoi il est fan d’Ethereum

L’industrie de la crypto-monnaie est extrêmement diversifiée de nos jours, avec plus de 12 000 pièces différentes. En plus de cela, il existe d’innombrables tendances, comme DeFi, NFT, etc., qui posent souvent un problème aux nouveaux investisseurs qui ne savent pas dans quelles devises il est judicieux d’investir et lesquelles sont risquées.

L’investisseur milliardaire Mark Cuban lui-même a déclaré que toutes les pièces ne sont pas créées égales, et lorsqu’il s’agit de débutants, il a en tête des pièces assez spécifiques comme recommandation d’investissement.

Le point de vue de Mark Cuban sur les crypto-monnaies les plus populaires

Selon lui, Etheruem (ETH/USD) est l’investissement avec le plus d’avantages, alors qu’il estime que Bitcoin (BTC/USD) est « meilleur or que or ». D’autre part, si le nouvel utilisateur souhaite en savoir plus sur l’industrie de la cryptographie, sa riche communauté et l’impact de la communauté elle-même sur le marché, Cuban recommande Dogecoin (DOGE / USD), une crypto-monnaie populaire inspirée d’un mème de 2013 . . .

Dogecoin est monté en flèche au début de 2021, réussissant même à devenir l’une des plus grandes pièces par capitalisation boursière, juste derrière une poignée d’autres crypto-monnaies, dont Bitcoin et Ethereum. Sa communauté a joué un grand rôle dans cette vague, et Cuban pense aussi que DOGE est amusant.

Bien sûr, le fait que les crypto-monnaies offrent le potentiel de profit le plus élevé ne signifie pas qu’elles sont moins risquées, volatiles ou spéculatives. La plupart des experts insistent constamment sur ce point, soulignant que les utilisateurs ne devraient jamais investir de l’argent qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre.

Cuban lui-même est un grand expert, avec un vaste portefeuille de crypto. Outre Bitcoin, Ethereum et Dogecoin, il possède également d’autres altcoins, NFT, etc. Mais, comme ce n’est pas la première fois que vous recommandez ces trois pièces, il est clair que vous y voyez de la valeur.

Il considère les contrats intelligents comme un produit qui change la donne et, comme tout le monde le sait, ils ont été introduits par Ethereum. Bitcoin, bien sûr, a lancé l’industrie de la cryptographie et est en passe de devenir de l’or numérique et une réserve de valeur, tandis que Dogecoin a démontré comment même une pièce faite comme une blague peut avoir des cas d’utilisation uniques comme moyen d’acquérir des biens et services et de s’unir. la communauté.

