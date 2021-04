L’investisseur “ Super Angel ” de la Silicon Valley, Ron Conway, déclare que la crypto-économie est la prochaine chance de plusieurs milliards de dollars

18 avril 2021 06:56 & nbspUTC

| Mise à jour:

18 avril 2021 à 06:56 & nbspUTC

Par & nbspClark

Le célèbre investisseur «super ange» de la Silicon Valley, Ron Conway, comprend la crypto-économie comme la chance d’innovation de plusieurs milliards de dollars suivante. La légende de la Silicon Valley compare Coinbase à Google après l’introduction en bourse de la société via une inscription directe sur le Nasdaq.

La crypto est la chance ultérieure de plusieurs milliards de dollars dans l’invention

L’investisseur légendaire Ron Conway, souvent qualifié de «super ange» de la Silicon Valley, a délibéré sur l’état du marché de la cryptographie et ses perspectives à venir dans une interview accordée à CNBC mercredi. Conway, un investisseur initial de Coinbase, compare l’entreprise à Google.

Un philanthrope et capital-risqueur américain, qui fait attention au «parrain de la Silicon Valley», Conway a localisé plus de paris sur les startups Internet que quiconque dans la Silicon Valley. Il était un investisseur providentiel initial dans Google, Twitter, Facebook, Reddit, Square, Paypal, Airbnb et Pinterest pour en nommer quelques-uns.

En ce qui concerne le marché de la cryptographie, le célèbre investisseur a supposé: “ Si vous vous contractez au plus haut de l’entonnoir. Regardez la taille du marché de la crypto-économie. L’année précédente, il était de 778 milliards de dollars, contrôlés à plus d’un billion de dollars. & la crypto-économie en est à ses balbutiements. ” Il a avoué:

La crypto-économie est la chance d’innovation de plusieurs milliards de dollars suivante.

Quant à Coinbase avec son estimation énorme qui surpasse celle de l’échange sur lequel il est enregistré, il a déclaré: «Si les gens apparaissent à la taille de la chance, alors la capitalisation boursière de ces entreprises semble un peu plus raisonnable.» Coinbase a été apprécié à hauteur de 100 milliards de dollars lors de ses débuts dans la communauté.

«Nous sommes dans un marché exagéré quoi qu’il arrive, donc toutes les entreprises valorisent aujourd’hui un prix assez élevé. Quand votre apparence à la taille du marché de la crypto, je pense qu’elles sont similaires ”, a détaillé Conway.

Coinbase est le roman de Google, parle du “ parrain de la Silicon Valley ”

L’employé d’échange de crypto-monnaie Coinbase est devenu public via une inscription directe sur Nasdaq mercredi. Les investisseurs de détail ont versé 57,35 millions de dollars dans la société le jour de son introduction en bourse, les rendant à Vandatrack, qui surveille l’activité de capitalisation de détail dans 9K actions individuelles et ETF aux États-Unis nouvelles actions cotées entre-temps 2017.

Compte tenu du nombre considérable d’entreprises soutenant dans l’espace crypto, en comptant Square Inc. et Robinhood, Conway a été demandé ce qui distingue Coinbase et pourquoi il pense que Coinbase est le nouveau Google et non Yahoo, par exemple.

«Ce qui définit réellement Coinbase séparément, c’est qu’il s’agit d’une société exclusivement cryptée… Toutes ces sociétés supplémentaires, la crypto est un add-on. Coinbase est ce que nous avons appelé une entreprise de crypto-première, et c’est l’accent qui en fait un leader du marché ”, a défini Conway, expliquant:

Je suis convaincu que Coinbase est le Google de la crypto-économie et ouvre cette énorme chance aux consommateurs.

Conway est également convaincu que Coinbase jouissait auparavant d’une «grande réputation» ainsi que d’une «grande marque» auprès des clients, ajoutant que «ils sont la porte conviviale de la cryptographie pour les opérateurs.»

Clark

Chef de la technologie.