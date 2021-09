L’investisseur vedette de Shark Tank, Kevin O’Leary, veut doubler ses avoirs en crypto

in

L’investisseur O’Leary a parlé à CNBC et lui a dit qu’il s’attendait à faire passer son portefeuille de crypto de 3% à 7% de ses investissements totaux.

Kevin O’Leary est devenu célèbre non seulement pour être un investisseur millionnaire, mais aussi pour être l’un des chefs de l’émission de téléréalité axée sur les affaires, Shark Tank. Mais aussi dans le monde de la crypto, sa renommée s’est étendue depuis qu’il s’est déclaré investisseur en crypto-monnaie. Avant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a dit que la crypto était une ordure, mais cette année, il a prévu des prix Bitcoin supérieurs à 100 000 $.

Mais maintenant, il en veut plus ! Lundi, dans une interview avec CNBC, il a révélé qu’il voulait doubler (et plus) ses avoirs en crypto. Ils représentent actuellement 3 % de son portefeuille d’investissements, mais veut le porter à 7% d’ici fin 2021, mentionné.

Mais il a déclaré que les investisseurs souhaitaient que les autorités américaines prennent des décisions concernant la réglementation des crypto-monnaies.

“Je ne veux pas m’impliquer dans la crypto si le régulateur dit que ce n’est pas bien”, a-t-il assuré. “Je ne peux pas me permettre d’être hors-jeu, je ne peux pas me permettre de ne pas me conformer.”

Bien que l’investisseur ait déclaré qu’il s’attend à ce que les régulateurs reconnaissent les crypto-monnaies comme une classe d’actifs institutionnels, il a déclaré qu’il n’était pas clair quand cela se produirait. Il a ajouté que l’infrastructure de conformité fait également défaut par rapport aux systèmes d’actifs traditionnels.

Encore une fois : des milliards de dollars

Dans l’interview, O’Leary prédit que “des milliards de dollars” pourraient entrer sur le marché si les crypto-monnaies devenaient une nouvelle classe d’actifs approuvée par les régulateurs. Il avait dit la même chose en août lorsqu’il avait assuré que : « Le bitcoin est la propriété de prédilection des institutions. Il y a une demande d’au moins mille milliards de dollars si nous pouvons aborder les problèmes de durabilité… et d’éthique autour de l’exploitation minière. »

À cette occasion, en ce qui concerne spécifiquement Bitcoin, il a clairement indiqué que si les régulateurs autorisent les sociétés de services financiers à le traiter comme un actif et approuvent les fonds négociés en bourse basés sur Bitcoin aux États-Unis, il voit « un autre billion de dollars d’achats » en la crypto-monnaie, car davantage d’investisseurs seront stimulés.

“Cela ne va pas disparaître, c’est la nouvelle classe d’actifs”, a-t-il souligné.

Pariez contre les compagnies aériennes

O’Leary a également déclaré qu’il pariait contre les compagnies aériennes car “les voyages d’affaires ne reviendront jamais à ce qu’ils étaient” avant la pandémie.

“Je pense que le côté voyages d’affaires du secteur des compagnies aériennes est horriblement mauvais, et je gagne de l’argent sur les compagnies aériennes”, a-t-il déclaré, faisant référence à une technique de négociation dans laquelle les investisseurs empruntent des actions à un courtier et vendent, dans l’espoir de les acheter. de retour à un prix inférieur.

“Ce n’est pas que je n’aime pas les compagnies aériennes, mais je pense qu’elles font de mauvaises affaires.”

Comme nous le savons tous, les compagnies aériennes sont touchées depuis le début de 2020 par des fermetures de frontières et des restrictions de voyage depuis la pandémie de Covid-19. «Ce sont de mauvaises, mauvaises, mauvaises entreprises. Pas seulement à cause des pandémies, parce que les gens n’ont pas besoin de prendre l’avion », a déclaré Oleary.

