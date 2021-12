L’Invincible Armada de la boxe espagnole

Il y a deux combattants dans l’histoire de la boxe espagnole qui ont remporté le plus de victoires sur les combattants britanniques dans la dispute pour les titres en Europe, le hispano-cubain José Legrá et le biscayen Kerman Lejarraga.

Sur les sept titres européens de Legrá, trois ont été remportés en battant des combattants britanniques, tous trois aux points, les Anglais Jimmy Revie en 1971, aux Écossais Evan Armstrong en 1972 et aussi écossais Tommy glencross la même année. Les combats disputés du titre européen des poids plume.

Mais Kerman Lejarraga il a aussi battu trois Britanniques sur ses quatre titres, mais oui, avant la limite. Tout en anglais, Bradley Skeete et Frankie Gavin au poids welter en 2018, le premier en deux tours et le deuxième en quatre. Et maintenant, en 2021, cela a duré neuf tours Jack flatley au poids super welter.

Legrá et Lejarraga, deux ennemis sérieux des combattants des îles britanniques. Kerman Lejarraga a encore le temps d’augmenter ce nombre. Par exemple, Troy Williamson l’a défié. Espérons que la gifle britannique de la part de « Morga’s Revolver » se poursuivra.