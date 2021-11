L’invité d’Antiques Roadshow reçoit des nouvelles décevantes à propos de cet article vintage

Au cours d’un épisode spécial d’Antiques Roadshow diffusé plus tôt ce mois-ci, PBS a présenté aux téléspectateurs certains des éléments les plus intéressants visuellement de l’émission. L’un d’eux était une affiche pour « The Great Karlini », un magicien en Europe au début des années 1930. Le propriétaire de l’affiche pensait qu’elle valait entre 8 000 $ et 10 000 $, mais l’évaluateur Nicholas D. Lowry a eu une mauvaise nouvelle.

Dans le segment, tourné à Chicago en 2014, le propriétaire de l’affiche a déclaré qu’il avait mis la main dessus après la mort de la mère d’un ami. L’affiche au design saisissant montre le visage d’un magicien nommé Karlini, avec de la fumée verte et une baguette magique rougeoyante. Comme Lowry l’a expliqué, il y avait un magicien qui utilisait le nom de scène Karlini. Il était hollandais et son vrai nom était Ludwig Trinka. Il fait des tournées en Allemagne et en Autriche au début des années 1930. Citant une source Internet, Lowry a noté que Trinka a été arrêté deux fois par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et a peut-être collaboré avec le métro français. Cette information est publiée sur MagicTricks.com, bien que ce site ne fournisse pas d’autres citations pour sa biographie sur Karlini.

La personne dont le propriétaire a obtenu l’affiche a affirmé qu’elle valait jusqu’à 10 000 $. Lowry n’était pas d’accord. Bien qu’il ait confirmé que l’affiche datait bien des années 1930 et qu’elle était authentique, il a déclaré qu’elle ne valait qu’environ 1 000 $. C’est parce que Karlini n’est tout simplement pas aussi connu que les autres magiciens de sa génération, en particulier. Seule une affiche authentique mettant en scène Harry Houdini, décédé en 1926, vaudrait entre 8 000 et 10 000 dollars, a expliqué Lowry.

Le propriétaire n’a pas semblé trop déçu par la valeur moindre que prévu de l’affiche. « La réalité, c’est qu’il retourne sur le mur », a-t-il déclaré à Lowry. « Je vais le garder, alors… d’accord, mais merci. L’évaluation a été présentée dans l’épisode « Body of Work », qui a fait ses débuts sur PBS le 1er novembre. L’épisode complet, qui présentait d’autres évaluations d’objets uniques avec des parties du corps, est disponible gratuitement sur la page YouTube Antiques Roadshow.

La version américaine d’Antiques Roadshow a fait ses débuts en 1997 et est produite par WGBH, la station membre de PBS basée à Boston. La série est basée sur une série britannique du même nom, diffusée depuis 1979. L’American Antiques Roadshow a été renouvelé pour une 26e saison, qui débutera en 2022. Les épisodes ont été tournés à Middletown, Connecticut ; Bretton Woods, New Hampshire; Long Island, New York ; Williamsburg, Virginie ; et Hamilton, New Jersey.