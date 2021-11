L’invité de Fox News SLAMS Rittenhouse pour son témoignage, « Ne pleure pas de vraies larmes »

Une chose que tout bon avocat généraliste sait, ayant appris tôt ou tard, est de ne jamais essayer de tromper un jury. La stratégie est importante dans ce que vous faites ou ne présentez pas au jury, ou ce que vous argumentez devant le jury, mais vous ne vous en tirerez jamais en essayant de tromper douze personnes de bon sens. Cela n’arrive tout simplement pas.

Fox (de toutes les stations) avait l’ancien procureur américain Michael J. Moore sur Fox News dimanche pour parler de l’affaire Rittenhouse et Moore a allumé Rittenhouse pour… essayer de tromper le jury. Les mots s’appliquent avec la même force aux avocats de Rittenhouse :

Je pense que lorsque vous commencez à dire s’il a été frappé avec une planche à roulettes et ce genre de chose par l’une des victimes, cela devient un peu plus incroyable, étant donné qu’il n’a pas été blessé.

Il a eu un examen très scénarisé. Vous savez, c’est aussi plus difficile à croire. Et je ne pense pas que ce jury va perdre de vue qu’il n’y avait pas beaucoup de vraies – ce qui semblait être au moins – des larmes sortant d’une performance sur le stand.

« Scénarisé. » Essayer de tromper le jury. Ce n’étaient pas les réponses de Rittenhouse. C’étaient des réponses sculptées pour s’adapter à la loi. Ils n’étaient pas sincères, quelque chose qu’un jury ramassera. Celui-là est sur les avocats. La performance à la barre… à la fois Rittenhouse et les avocats.

«Vous avez un gars qui n’aurait pas dû avoir un AR-15 marchant dans une zone surpeuplée, il n’aurait pas dû l’être, en tirant sur des gens.

« Ses réponses me semblaient beaucoup, beaucoup trop scénarisées parce que ses réponses essayaient de s’adapter à la loi au lieu de raconter sa propre histoire sur ce qu’il ressentait vraiment.

« Scénarisé. » S’adapter à la loi.

Et j’ai pensé que son explosion émotionnelle semblait être un faux. Il est difficile d’avoir une grande explosion émotionnelle et de revenir immédiatement à la loi.

Et douze personnes sensées peuvent dire quand quelqu’un essaie de réussir. Mais ensuite, Moore s’est penché sur ce qui sera probablement la partie la plus importante du procès, à savoir si le jury condamnera Rittenhouse, les instructions du jury sur les infractions mineures incluses :

«Je pense que ce sera probablement un verdict de culpabilité au moins sur certains des chefs d’accusation. Je pense que l’accusation où Rittenhouse dit qu’il a été frappé avec la planche à roulettes, je pense que c’est probablement une condamnation.

Eh bien, nous verrons. Jusqu’à présent, de nombreux défenseurs des droits civiques ont légitimement remis en question l’impartialité du juge. Les juges peuvent faire beaucoup pour façonner un dossier en choisissant et en choisissant les instructions que le jury entendra.

Mais il est bon d’entendre que quelqu’un d’autre pense que Rittenhouse est plein de merde et que le jury verra à travers une grande partie de son témoignage. N’essayez pas de « tromper » les jurys. Nuancez votre histoire à votre avantage, n’essayez jamais de les « tromper ». Vous ne gagnez jamais.

Jason Miciak Substack : beaucoup de bruit pour rien