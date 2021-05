L’invité de Newsmax, David Litt, appelle le réseau à trouver des mensonges sur ses propres airs al .

Un invité de Newsmax a appelé le réseau sur ses propres ondes pour avoir récemment retiré de fausses allégations concernant les systèmes de vote du Dominion et l’élection présidentielle de 2020.

Dans un segment sauvage et brusque sur Newsmax’s Wake Up America Monday, David Litt – qui a été rédacteur de discours pour l’ancien président Barack Obama – a saccagé à plusieurs reprises le réseau sur lequel il s’exprimait au sujet des réclamations rétractées, qui auraient été réglées à l’amiable. Litt a fait les commentaires à l’hôte de Newsmax Rob Finnerty – qui a invité Litt à discuter Elon Musk’s Apparition de Saturday Night Live le week-end dernier.

“Ce qui s’est passé sur SNL ce week-end, c’est que les gens ont inventé des trucs, puis l’ont dit à la télévision comme si c’était vrai”, a déclaré Litt. «Et cela arrive assez fréquemment à la télévision américaine. Par exemple, en 2020, le système électoral du Dominion a poursuivi Newsmax pour ses fausses allégations de fraude électorale. Newsmax mentait à ses propres téléspectateurs, et Newsmax a dû régler ce procès. Alors en fait, j’ai juste besoin de m’enregistrer: est-ce que vous dites toujours ce mensonge ou est-ce que vous en dites de nouveaux? »

Un Finnerty décontenancé tenta de ramener la conversation vers Musk.

“Voulez-vous parler de quelque chose de complètement sans rapport et essayer de m’attraper un lundi matin totalement hors sujet?” Dit Finnerty. «Ou voulez-vous parler d’Elon Musk?»

«Eh bien, je peux comprendre pourquoi vous ne voulez pas parler des systèmes électoraux du Dominion. Parce que si vous le faites, Newsmax pourrait être poursuivi et perdre des milliards de dollars parce que ce sont des mensonges. »

Finnerty a ensuite menacé de couper l’interview si Litt continuait ses appels Newsmax.

«C’est bien, David», dit l’hôte. «Je sais que c’est un moment très drôle pour vous. Je suis sûr que vous n’avez pas dormi la nuit dernière alors que vous vous prépariez à essayer d’obtenir en quelque sorte l’ancre du matin sur Newsmax. Je serais heureux de parler avec vous de tout ce dont vous voulez parler. De toute évidence, ce n’est pas le sujet pour lequel nous nous sommes fixés pour le moment. Donc, si vous souhaitez parler de Saturday Night Live, je le ferai avec vous. Mais évidemment, je ne parlerai de rien d’autre pour le moment. Alors vous décidez tout de suite, en ce moment à la télévision en direct, allez-y. “

Litt a pris sa décision sans hésiter.

«Les systèmes électoraux nationaux ont-ils eu un impact sur les élections de 2020?» Dit Litt.

Le fil Newsmax est immédiatement passé à une photo isolée de Finnerty, qui partageait l’écran avec Litt.

“Oh, c’est malheureux,” dit calmement Finnerty – annonçant que l’interview était terminée. Il a ajouté, sarcastiquement, «nous avons hâte de le revoir très bientôt. C’était une interview exceptionnelle.

Dans une déclaration sur son site Web, Newsmax a reconnu les fausses allégations concernant Dominion en publiant une déclaration sur son site Web:

Depuis le jour du scrutin, divers invités, avocats et animateurs sur Newsmax ont émis des opinions et des affirmations sur le Dr. Eric Coomer, directeur de la stratégie produit et de la sécurité chez Dominion Voting Systems.

Newsmax aimerait clarifier sa couverture du Dr Coomer et noter que, bien que Newsmax ait initialement couvert les affirmations des avocats, partisans et autres du président Trump selon lesquels le Dr Coomer a joué un rôle dans la manipulation des machines à voter du Dominion, du logiciel de vote du Dominion et que le vote final compte dans lors de l’élection présidentielle de 2020, Newsmax n’a par la suite trouvé aucune preuve que de telles allégations étaient vraies.