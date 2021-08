“L’inviter ma prérogative”: Jagadanand Singh tient bon alors que Tej Pratap menace de boycotter les événements du RJD

in

Tej Pratap a tenu hier une conférence de presse où il a montré à plusieurs reprises la constitution du RJD et a affirmé que Singh avait violé les règles.

Un jour après que Tej Pratap Yadav a exhorté son père Lalu Yadav et a exigé une action contre le président de l’État du RJD Jagadanand Singh, menaçant même de boycotter tous les événements du parti jusqu’à ce que ses conditions soient remplies, Singh a déclaré aujourd’hui que c’est à lui de décider qui est invité à un événement de fête et qui ne l’est pas. « Est-ce que tout le monde du parti assiste à tous les événements du parti ? Ils ne vont qu’aux événements où ils sont invités. Ils se rendent à l’Assemblée sur invitation du Président. Si je les appelle, ils viendront aux événements. C’est à moi de décider qui est invité et qui ne l’est pas… Les invités de l’aile étudiante du parti assisteront à leurs événements. Les personnes convoquées par le président du Youth RJD assistent à leurs événements », a déclaré Jagadanand Singh en réaction à la remarque de Tej Pratap.

Tej Pratap a tenu hier une conférence de presse où il a montré à plusieurs reprises la constitution du RJD et a affirmé que Singh avait violé les règles. À cela, Singh a déclaré que la constitution du parti n’était pas violée. « Tej Pratap accepte la constitution du parti et quoi de mieux que cela ? Pour chaque membre du parti discipliné, la constitution est un ensemble de règles et de directives », a déclaré Singh.

Tej Pratap a également allégué aujourd’hui que Sanjay Yadav ne l’autorisait pas à parler à Tejashwi Yadav. « Dès que j’ai commencé à parler à Tejashwi, Sanjay Yadav m’a arrêté. Il m’a interrompu et a ensuite emmené Tejashwi avec lui. Qui est-il pour m’empêcher de parler avec Tejashwi ? » a déclaré Tej Pratap aujourd’hui après être allé rencontrer son jeune frère. Sanjay Yadav est le conseiller politique de Tejashwi Yadav.

Un Tej Pratap furieux avait accusé Jagdanand Singh d’avoir agi de manière dictatoriale pratique. Il a déclaré que Singh n’avait pas suivi la constitution du parti en prenant la décision de destituer Akash Yadav que Tej Pratap avait promu en tant que président de l’aile étudiante. Singh avait nommé Gagan Kumar comme nouveau président de l’aile étudiante du RJD.

Hier, lorsque les médias ont posé des questions sur Tej Pratap à Singh, il a dit : « Qui est Tej Pratap ? Je ne suis pas responsable devant Tej Pratap. Je suis responsable devant Lalu Prasad, il est mon président. Parmi les 75 membres du parti, il (Tej Pratap) est l’un d’entre eux. Occupe-t-il un autre poste dans le parti ? dit Singh.

Tej Pratap avait riposté à Singh pour ces remarques. “Allez demander à mon père (Lalu Prasad Yadav) ‘qui est Tej Pratap’ ?… En disant ‘qui est Tej Pratap Yadav, essaie-t-il de nous faire chanter ?” a déclaré Tej Pratap alléguant que Singh et certaines personnes veulent briser le jodi de notre ‘Krishna-Arjun (paire de Tejashwi-Tej Pratap).

