Lío Embarba en vue : Valence le veut si Guedes part

Le marché estival de l’Espanyol a été secoué ces dernières semaines après plusieurs mois sans arrivées ni départs. Le problème du plafond salarial n’existe plus avec l’entrée de l’argent CVC et le club des perruches a pu fermer de nouvelles incorporations telles que celles de Manu Morlanes, Aleix Vidal ou Sergi Gómez.

Lluís López est également parti pour Saragosse ou Víctor Gómez pour Malaga. Le club, pour l’instant, a pu retenir le plus gros poisson comme Raúl de Tomás, avec qui il y avait des spéculations sur une éventuelle sortie malgré la promotion obtenue il y a quelques mois à peine. L’attaquant lui-même a déjà affirmé qu’il restait et c’est là que l’angoisse de perdre le meilleur buteur s’est terminée.

Mais à une semaine de la clôture du marché des transferts d’été, ce qui n’était pas prévu, c’est que le nom d’Embarba sonnerait comme une possible sortie. Selon ‘Marca’, Valence pense à lui au cas où Guedes accepterait enfin de partir pour Wolverhampton. Le joueur portugais n’est pas clair sur son départ en Premier League et consulte son environnement sur ce qu’il doit faire de son avenir. Un environnement qui vous incite à accepter la proposition de l’entité désormais dirigée par Bruno Lage. Entraîneur portugais pour le clan portugais sans fin qui est actif dans les « loups ».

Guedes, portugais, est l’objectif prioritaire du club anglais qui veut faire un effort économique pour lui. Si tel est le cas, Valence, qui ne ferait aucun effort pour le retenir, rôdant déjà sur le marché des transferts à la recherche d’un remplaçant de garanties. Une nécessité vu les besoins d’un modèle déjà trop court.

Embarba entre en action

C’est là qu’Embarba entre au conseil d’administration de Valence. Ce serait le remplaçant d’urgence proposé par le club qui est aussi du goût de José Bordalás. L’entraîneur de Mestalla avait déjà tenté de le faire signer alors qu’il était assis sur le banc de Getafe.

Adrián Embarba est arrivé en échange de dix millions sur le marché d’hiver 2020 où la planche Perica a tenté, d’un coup de chéquier, de sauver le mobilier du déclin. Un objectif qui n’a pas été atteint mais Embarba a continué à porter le maillot bleu et blanc en deuxième division. Avec l’élastique de l’équipe catalane il a 60 matchs dans lesquels il a marqué 11 buts et a distribué 18 passes décisives. Il est un acteur clé dans les plans de Vicente Moreno et le club ne veut pas le laisser partir. ‘Marca’ pointe vers une offre de 8 millions d’euros. L’Espanyol en a payé 10 et a une clause de 40 millions d’euros.