Lio Rush fait ses débuts lors de Casino Battle Royale ⋆ .

L’homme de l’heure est arrivé (Photo: WWE)

L’ex-superstar de la WWE Lio Rush a fait ses débuts AEW dans le Casino Battle Royale à Double or Nothing.

Le lutteur de 25 ans – que l’on peut généralement voir en train de déchirer pour GCW, MLW et New Japan Pro Wrestling – a fait une apparition inattendue lors du combat de signature en tant que participant surprise du Joker.

Rush était en feu alors qu’il montrait son athlétisme et son talent explosif avant d’être éliminé par Matt Hardy, tandis que Jungle Boy a remporté le combat en éliminant Christian Cage pour se mériter un futur titre mondial.

Plus tard, il a tweeté: “Je suis rarement sans voix, mais bon sang, cela me faisait du bien. L’homme de l’heure est là ! #AEWDoN #AEW #LioRush (sic)’

Il n’est pas clair s’il restera ou non avant cette nuit, mais il serait un ajout digne à la liste si AEW pouvait trouver de la place pour lui.

Les goûts de la désormais championne féminine NXT Mercedes Martinez, Matt Sydal et “Hangman” Adam Page ont tous été des Jokers dans le passé, il est donc en bonne compagnie.

Les fans adoreraient certainement le voir rester, avec de nombreux téléspectateurs se rendant sur Twitter pour montrer leur soutien.

Un fan a tweeté: “Lio Rush est un sacré bon pick-up pour AEW s’il est signé.”

Un autre a ajouté: “Lio Rush est une bonne signature sournoise d’AEW”.

Et un autre téléspectateur a écrit: «Très heureux pour Lio rush, j’étais un grand fan de lui, espérons qu’ils sachent quoi faire avec eux. #ah’

Dans l’émission, les choses ont commencé fort avec Hangman Page lui-même battant Brian Cage dans un premier match fort.

Les Young Bucks ont conservé les titres mondiaux par équipe AEW dans un grand match contre Jon Moxley et Eddie Kingston, et Cody Rhodes a battu Anthony Ogogo après la bataille royale.

Plus : WWE



Sur la photo du titre TNT, Miro a construit un élan bien nécessaire au début de son règne alors qu’il battait de manière convaincante Lance Archer pour conserver l’or.

Ailleurs dans le spectacle empilé, Hikaru Shida défend son championnat contre le Dr Britt Baker, DMD, tandis que Kenny Omega affronte PAC et Orange Cassidy avec le titre mondial en jeu.

Sting fera équipe avec Darby Allin lors de son premier match en direct en six ans contre Scorpio Sky et Ethan Page, et The Inner Circle pourrait être contraint de se séparer s’il perd contre The Pinnacle dans Stadium Stampede.



PLUS : Anthony Ogogo d’AEW « n’a pas eu de relations sexuelles depuis six mois » alors qu’il met tout dans un rêve de catch



PLUS: AEW Rampage: All Elite Wrestling annonce un nouveau spectacle et confirme le changement de réseau Dynamite





