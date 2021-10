L’IOEN vise à tirer parti de la blockchain pour rendre l’énergie propre accessible

[FEATURED CONTENT]

Dans le monde des crypto-monnaies, seule une poignée de projets contribuent aux plus grands problèmes environnementaux en tirant parti de la technologie blockchain.

Potentiellement parmi les milliers de projets, les projets durables sont actuellement passés au second plan ; cependant, la vision et le dévouement de l’IOEN ont suscité une attention accrue.

IOEN est un protocole de distribution d’énergie pour réseaux intelligents basé sur une chaîne de blocs dont l’intérêt majeur est de fournir une énergie propre et durable à l’aide de micro-réseaux virtuels. Le réseau communautaire adopte une innovation similaire à la blockchain de nom mais utilise un mécanisme unique.

Holochain de l’IOEN utilise une infrastructure centrée sur les agents. Le réseau est construit de manière à permettre l’échange de connexion et de valeur entre les appareils énergétiques, les utilisateurs ou les marchés

Internet of Energy Network (IOEN) a récemment lancé son offre initiale d’échange décentralisé (IDO), avec un double IDO sur les rampes de lancement TrustSwap et TrustPad, suivi d’inscriptions conjointes sur les échanges DEX QuickSwap et Uniswap.

Construire un micro-réseau énergétique virtuel

Optimisant la technologie Holochain, l’IOEN permet aux foyers de n’importe quelle région de gérer un écosystème électrique intelligent et coopératif, de sorte que des appareils tels que les climatiseurs, les machines à laver et les panneaux solaires peuvent modifier leur comportement pour répondre aux besoins locaux et individuels, en fonction des initiatives économiques. En connectant ainsi les maisons, elles deviennent un micro-réseau énergétique virtuel local.

Avec les récents appels à une transition vers des sources d’énergie propres, en particulier pour l’extraction de crypto-monnaies au milieu des préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental de l’utilisation d’énergie provenant de combustibles fossiles, IOEN vise à être le pionnier de cette transition avec sa solution de micro-réseau d’énergie virtuelle qui est non seulement fiable, sécurisée et évolutif, mais dévoile l’opportunité de davantage d’énergies renouvelables au sein d’un réseau et contribue énormément à l’objectif de zéro émission mondiale de carbone d’ici 2030.

Le réseau est soutenu par deux couches monétaires – le jeton IOEN et les systèmes de crédit IOEC. Le premier est un jeton ERC-20 prononcé comme « ion » et un atout de jalonnement pour accéder à de nouvelles économies de mini-réseaux. Dans le même temps, les systèmes de crédit de l’IOEC sont uniques pour chaque communauté échangeant de l’énergie dans chaque mini-réseau.

Initiative de jalonnement pour le jeton natif

L’IOEN a également lancé un programme de staking en collaboration avec Kaizen Finance, une plateforme de crypto-tokens permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses en détenant leurs tokens.

Le partenariat permet aux utilisateurs de gagner APY jusqu’à trois mois. Le jalonnement IOEN donne aux utilisateurs un accès express à des réductions et à des événements exclusifs.

L’IOEN a annoncé que tous les jetons reçus pendant l’IDO sont connus sous le nom de sIOEN et que les utilisateurs peuvent les mettre en jeu sur son site Web. Avant le jalonnement, les utilisateurs peuvent décider de retirer ou non 30% de leurs jetons immédiatement ou de garder tous les jetons mis en jeu, les 70% restants étant acquis sur trois mois.

Avec un plafond d’approvisionnement de 1 milliard et une offre circulante de 20 millions, l’IOEN sera distribué par le réseau tout au long de ses tours d’investissement, tels que semences, stratégiques, privés, publics et à des prix variables également. IOEN a d’autres services publics en dehors du jalonnement, tels que l’utiliser pour acheter des crédits d’énergie avec jusqu’à 90 % de remise, la gouvernance, l’efficacité en termes de vitesse de transaction et de coût en utilisant la technologie post-blockchain Holochain.

