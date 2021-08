L’IOHK de Cardano s’est associé à l’UER pour rendre l’éducation en Afrique plus accessible ⋆ Crypto new media

in

Input-Output HK – société de développement et force motrice de Cardano (ADA) – a uni ses forces avec l’European Business University of Luxembourg (EBU). Leur objectif est de rendre l’éducation dans les pays africains en développement plus « accessible, abordable et équitable ».

Les nouvelles entreprises africaines de Cardano

L’organisation de recherche et développement Input-Output HK (IOHK) a annoncé la collaboration avec l’European Business Univerisity of Luxembourg (EBU) plus tôt cette semaine :

« Nous sommes ravis d’annoncer un nouveau partenariat passionnant entre l’IOHK et l’European Business University of Luxembourg. »

Le fournisseur d’éducation s’est étendu à plus de 36 organisations mondiales et éduque actuellement 2 000 étudiants en Afrique. Cela dit, l’IOHK viserait à fournir des programmes de formation et d’autres projets de scolarisation sur le continent. La collaboration permettrait également aux étudiants locaux d’accéder gratuitement à du matériel pédagogique.

L’UER s’inscrira à un programme de certification UER. Au lieu de frais de scolarité, les étudiants ne paieraient que des frais d’engagement de 10 €. L’université proposera des cours du programme à Plutus et Haskell – les plateformes de contrats intelligents de Cardano.

À son tour, Cardano a récemment attiré l’attention de la foule des crypto-monnaies alors que la valeur en dollars de son jeton natif a atteint un niveau record de près de 3 $. Les données en chaîne des plateformes de médias sociaux ont même confirmé que ADA était devenu l’actif numérique dont on a le plus parlé au cours des derniers jours.

Cardano déjà étendu à l’Éthiopie et à la Tanzanie

En avril, le populaire projet DLT Cardano – s’est associé au ministère de l’Éducation d’Éthiopie pour travailler sur un système d’identification national basé sur la blockchain.

Le réseau sera basé sur l’Atala PRISM. Il devrait permettre la création de registres sécurisés de « performances éducatives pour 3 500 écoles, 5 millions d’élèves et 750 000 enseignants, donnant à tous les élèves des qualifications numériques vérifiables et augmentant la mobilité sociale ».

Le projet blockchain a poursuivi son expansion sur le continent africain peu de temps après. IOHK et World Mobile se sont associés dans le cadre d’une initiative visant à utiliser le réseau de Cardano pour créer des identités numériques, une connexion Internet mobile et une acceptation financière pour les communautés en Tanzanie.

Micky Watkins, PDG de World Mobile, a salué la mission de l’organisation avec leurs partenaires de l’IOHK :

« World Mobile a construit un réseau basé sur une nouvelle relation entre les personnes et la connectivité dans laquelle la propriété, la gouvernance et l’identité fonctionnent pour responsabiliser l’utilisateur et rendre l’accès disponible pour tous de manière durable. »

