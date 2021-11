Lionel Messi a battu Robert Lewandowski au Ballon d’Or par seulement 33 points alors que le classement pour le prix 2021 est révélé

Des félicitations sont de mise pour Lionel Messi, qui se démarque du reste de la foule avec une nouvelle victoire au Ballon d’Or.

Messi a un record de sept titres à son actif, battant Robert Lewandowski et Jorginho au prix 2021.

Messi a remporté son septième Ballon d’Or, mais le classement de cette année était serré

Il y a eu beaucoup de tollé au sujet de Messi battant Lewandowski au prix avec Darren Bent de talkSPORT disant que cela aurait dû aller au hotshot du Bayern Munich.

« J’attendais plus de Messi au PSG », a déclaré Bent à talkSPORT Breakfast.

«Je m’attendais à ce qu’il touche le sol beaucoup plus facilement et mieux qu’il ne l’a fait. Son retour de but n’est pas génial.

«Mais Lewandowski, la saison où ils n’ont eu aucune cérémonie et où il n’a pas remporté le Ballon d’Or, il était au-dessus de tout le monde.

«Cette année, il n’y a pas grand-chose entre les deux, mais pour moi, vous devez le donner à Lewandowski parce que vous devez prendre en considération les deux dernières années.

Beaucoup pensent que Lewandowski a été snobé à tort pour le premier prix

« Ses normes n’ont pas baissé, au contraire, il s’est amélioré. Ce n’est pas un vol que Messi a gagné… Les chiffres de Messi sont toujours incroyables.

Les journalistes de diverses nations du football choisissent leurs cinq meilleurs choix parmi la liste restreinte de 30 joueurs – établie par le magazine France Football – et les classent en fonction de l’ordre décroissant de mérite.

Le joueur le mieux classé de la sélection de chaque journaliste recevra six points, le deuxième joueur gagnant quatre points, puis trois, deux et un en baisse par rapport au reste de ses cinq premiers choix. Plus le joueur termine haut, plus il obtient de points.

Et si cela peut consoler l’équipe Lewandowski, les résultats finaux ont été serrés, Messi n’ayant battu la star polonaise au Ballon d’Or que de 33 points.

Il y a un écart de 120 points entre Lewandowski (qui a amassé 480 points) et Jorginho, troisième.

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a terminé quatrième avec 239 points tandis que son coéquipier français N’Golo Kante est arrivé cinquième avec 186 points.

Classement du Ballon d’Or 2021

Source : témoin sportif

Lionel Messi (Argentine, Barcelone, Paris Saint-Germain) 613 points Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich) 580 points Jorginho (Italie, Chelsea) 460 points Karim Benzema (France, Real Madrid) 239 points N'Golo Kante (France, Chelsea) ) 186 points