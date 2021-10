Lionel Messi a déjà «détruit mentalement» la légende de l’AC Milan Alessandro Nesta lors d’un match de Ligue des champions, mais la star du Paris Saint-Germain n’a pas pu s’empêcher d’admirer le défenseur

Pensez à affronter Lionel Messi en tête-à-tête en Ligue des champions. Cela vous fait transpirer, n’est-ce pas ?

Ne vous inquiétez pas, cependant, même les défenseurs d’élite ressentent la même chose et la légende italienne Alessandro Nesta a révélé que l’as argentin l’avait laissé voir des étoiles après seulement 10 minutes contre lui.

. – .

Messi a remporté un record de six Ballons d’Or et est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps et détruit constamment même les meilleurs défenseurs

Habituellement, la plupart des joueurs n’ont qu’à penser à affronter Messi deux fois par an aussi.

Pas pauvre Nesta, cependant, lors de la saison 2011/12, il a dû l’affronter QUATRE fois en Ligue des champions.

Il a peut-être gagné à peu près tout dans le jeu, y compris la Coupe du monde, mais affronter l’attaquant à 35 ans aura été intimidant pour lui.

Et à la réflexion, il a révélé que même les plus grands faisaient des cauchemars contre Messi.

.

Nesta face à Messi en septembre 2011 a été une grande bagarre

Se référant à l’un des quatre affrontements, qui a vu deux victoires de Barcelone et deux nuls en phase de groupes, puis les quarts de finale de la Ligue des champions, Nesta a déclaré : « À la dixième minute, j’ai donné un coup de pied à Messi et je suis tombé au sol épuisé, je pouvait voir les étoiles.

« Il me donnait déjà la main pour me tirer vers le haut. Là, il m’a détruit mentalement.

« Comprenez vous? J’étais au sol et quand au bout de deux secondes j’ouvre les yeux, je vois son visage avec sa main devant qu’il voulait m’aider à me relever. Il m’a détruit mentalement là-bas.

Au cours des quatre matchs, Messi a réussi à marquer trois des huit buts de Barcelone, tout en aidant deux fois.

.

Nesta, par crochet ou par escroc, n’allait pas laisser Messi marquer

.

Ce superbe bloc a laissé Messi marteler furieusement le gazon

Même ainsi, l’admiration de Messi pour Nesta était toujours claire.

Lors de la toute première rencontre entre les deux joueurs, un match nul 2-2 le 13 septembre 2011, Messi n’a pas pu marquer et l’une des principales raisons était Nesta, qui était en forme impérieuse.

Avec Barcelone 2-1 contre Milan, l’Argentin voulait infliger de nouveaux dégâts, mais son adversaire italien n’en voulait pas.

Un dribble trop familier de l’aile droite vers le centre de la surface de réparation a vu Messi espérant désespérément décocher un tir du pied gauche au but.

Son rival l’a vu glisser sur tout le terrain et alors qu’à deux reprises il semblait prêt à se lancer trop tôt dans un défi, Nesta a finalement déclenché un bloc parfaitement chronométré.

Messi a martelé le gazon du Camp Nou avec les deux poings, telle était sa frustration.

Et puis quelques secondes plus tard, l’Argentin a sauté en l’air et semblait prêt pour une rare tête au but. Pas sur la montre de Nesta, cependant.

L’Italien lui a coupé la croix sur la tête et un Messi désespéré ne pouvait que se retourner et offrir à son ennemi un sourire ironique. Agacé mais toujours capable d’apprécier la classe de son adversaire de 35 ans.

Et la star actuelle de Chelsea, Thiago Silva, égaliserait les scores dans le temps additionnel pour laisser l’Argentin vraiment frustré lors de sa première rencontre des quatre.

Bien que, à la fin, Messi aurait le dernier mot alors que Barcelone se qualifiait pour les demi-finales de la compétition aux dépens de Milan.

Nesta ne le jouerait plus jamais et l’Italien, il est juste de le dire, en était ravi.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.