Lionel Messi a dit à Barcelone son choix pour remplacer Ronald Koeman en tant que manager

Lionel Messi voulait que Xavi revienne à Barcelone cet été (NurPhoto via .)

Lionel Messi a déjà approuvé les efforts de Barcelone pour faire de Xavi son nouveau manager après le départ de Ronald Koeman, selon des informations.

Koeman a été limogé par Barcelone mercredi soir après le mauvais début de saison de l’équipe.

Le Barça n’a enregistré que quatre victoires en 10 matchs en Liga ce trimestre, tandis qu’en phase de groupes de la Ligue des champions, il a été battu par le Bayern Munich et Benfica.

La défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano mercredi soir a scellé le sort de Koeman et le Barça cherche maintenant à obtenir rapidement un remplaçant permanent.

Selon Cadena COPE, le président de Barcelone, Joan Laporta, a l’intention de nommer Xavi comme nouveau manager du club et a déjà entamé des négociations avec leur ancien capitaine.

Le rapport affirme également que Messi, qui a joué aux côtés de Xavi pendant 11 saisons au Camp Nou, souhaitait également que son ancien coéquipier remplace Koeman avant qu’il ne quitte le Barça en août.

Lionel Messi et Xavi ont été un élément clé du succès de Barcelone au cours de la dernière décennie (.)

Xavi dirige actuellement Al-Sadd et n’a pas encore conclu d’accord avec le club saoudien qui lui permettrait de retourner à Barcelone.

Dans une interview accordée à 20 Minutos la semaine dernière, Xavi n’a pas caché son envie de gérer Barcelone.

« Mon idéal est d’entraîner le Barça, c’est mon objectif et mon rêve et je ne l’ai jamais caché », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s’ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment, je suis heureux d’être à Al-Sadd et très fier de l’être. »

Selon RAC1, Xavi est l’option de premier choix de Barcelone, mais il pourrait être difficile de nommer immédiatement le joueur de 41 ans.

Sergi Barjuan, qui est l’actuel entraîneur-chef du Barca B, est considéré comme un remplaçant intérimaire après le départ de Koeman.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Barcelone Rivaldo a également exprimé son soutien au retour de Xavi.

« Après le départ de Koeman, j’aimerais beaucoup que Xavi ait cette opportunité d’être le nouvel entraîneur de Barcelone », a posté le Brésilien sur Instagram.

« J’ai beaucoup de confiance en lui pour sortir le Club de cette situation. »

