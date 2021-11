Lionel Messi a été sacré joueur de la FIFA le mieux noté NEUF fois

C’est la question sans réponse : qui est le meilleur joueur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi?

Mais alors que le monde du football continue de lutter pour trouver une réponse, l’équipe de la franchise FIFA d’EA Sports a statué que l’international argentin était le joueur de la FIFA le mieux noté neuf fois depuis le début du siècle.

Lionel Messi a été classé neuf fois meilleur joueur de la FIFA

Dans le dernier volet de la série FIFA, Messi est arrivé en tête après avoir obtenu le titre de joueur le mieux noté d’un spectaculaire 93 dans FIFA 22 – meilleure chance la prochaine fois CR7.

talkSPORT EDGE fait un voyage dans le passé pour voir qui étaient les meilleurs joueurs de la FIFA dans chaque FIFA depuis 2000.

Ronaldo – 97 (FIFA 2000)

Largement considéré comme le meilleur attaquant du monde, Ronaldo s’est classé 97 sur 99 dans la tranche de 2000.

Le Brésilien volait haut à l’Inter Milan au moment de la sortie et avait terminé la Serie A cette saison-là avec 25 buts et a été nommé footballeur de Serie A de l’année.

Ronaldo a été le premier joueur de la FIFA le mieux classé en 2000

Rivaldo – 96 (FIFA 2001)

Après avoir gravi les échelons à Barcelone, Rivaldo est devenu le joueur numéro un de la FIFA 2001, maintenant une note incroyable de 96.

Le milieu de terrain offensif était le deuxième meilleur buteur de la Liga à l’époque avec 23 buts.

Rivaldo a prospéré à Barcelone et classé 96 sur FIFA 01

Luis Figo – 97 (FIFA 2002)

Après une première saison impressionnante avec le Real Madrid, remportant le titre de la Liga, marquant 14 buts dans toutes les compétitions et recevant le joueur mondial de l’année de la FIFA 2001, Luis Figo a augmenté de trois notes dans FIFA 2002.

Luis Figo a été classé 97 dans la FIFA 2001 après des débuts impressionnants au Real Madrid

Matteo Brighi – 97 (FIFA 2003)

Le jeune prometteur de la Juventus, Matteo Brighi, était en tête de liste avec une note de 97 cette année-là.

Bien que Brighi ait été numéro un de la FIFA 2003, il n’a malheureusement jamais réalisé son potentiel au club italien en raison de diverses blessures.

Le Brésilien Ronaldo a de nouveau atteint le sommet avec une note remarquable de 98 lors du match 04, mais cette fois au Real Madrid.

Thierry Henry – 97 (FIFA 2005)

Légende d’Arsenal, Thierry Henry a pris la première place avec une note de 97 après avoir fait ses preuves aux Emirats.

Avant la sortie de FIFA 2005, Henry avait établi un nouveau record pour le plus de passes décisives en une seule saison de Premier League (20 passes décisives). Le Français est également devenu le premier joueur de l’histoire à enregistrer au moins 20 buts et 20 passes décisives en une seule saison.

Thierry Henry classé 97 dans FIFA 2005

Ronaldinho – 95 (FIFA 2006)

Cela n’a vraiment pas besoin d’explication, n’est-ce pas ? Ronaldinho volait haut à Barcelone au moment de la sortie de FIFA 2006.

Le milieu de terrain offensif avait commencé à accumuler de nombreux prix personnels, dont le joueur mondial de l’année FIFPro et le joueur mondial de l’année de la FIFA pour la deuxième année consécutive.

Pas étonnant que le Brésilien ait obtenu une note de 95 !

Ronaldinho était au sommet de FIFA 06 avec une note de 95

Wayne Rooney – 92 (FIFA 2007)

L’ancien as de Manchester United était le joueur le mieux noté de la série 07, noté 92 à seulement 20 ans – un exploit !

Wayne Rooney a obtenu la première place à seulement 20 ans avec une note de 92

Ronaldinho – 91 (FIFA 2008)

Ronaldihno a de nouveau dominé les charts avec une note de 91 alors qu’il continuait à monter en flèche du côté espagnol de Barcelone en 2007.

Cristiano Ronaldo et Iker Casillas – 91 (FIFA 2009)

Et c’est ainsi que commence l’ère de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Cependant, l’international portugais n’a pas pu occuper la première place car Iker Casillas était tout aussi dominant au Real Madrid.

Lionel Messi et Iker Casillas – 90 (FIFA 2010)

Bien que Cristiano Ronaldo ait effectué un transfert record au Real Madrid, il a abandonné le top trois de FIFA 10, ce qui a laissé la place à son rival Lionel Messi et à son coéquipier Casillas pour ouvrir la voie avec une note globale de 90.

Lionel Messi – 90 (FIFA 2011)

L’ère de Messi prenant le contrôle de la FIFA commence.

La légende de Barcelone est devenue le joueur le mieux noté pour la première fois de l’histoire.

Lionel Messi a reçu son premier titre FIFA le mieux noté dans la version 2011

Lionel Messi – 94 (FIFA 2012)

Surprise, surprise, Messi est à nouveau au sommet avec une note de 94 alors qu’il prospérait à Barcelone cette année-là, car il était largement considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, aux côtés de joueurs comme Diego Maradona et Pelé.

Lionel Messi – 94 (FIFA 2013)

À ce stade, Messi battait toutes sortes de records, notamment en devenant le meilleur buteur de l’histoire de Barcelone à 24 ans, dépassant le record de 57 ans des 232 buts de Cesar Rodriguez avec un triplé contre Grenade.

Lionel Messi – 94 (FIFA 2014)

Messi recommence, essuie le sol avec une autre note de 94 lors du match de 2014.

Lionel Messi – 93 (FIFA 2015)

Dans FIFA 15, Messi a reçu son premier déclassement dans les versements de la FIFA alors que l’écart entre l’Argentin et Ronaldo s’est réduit à une seule note.

Lionel Messi – 94 (FIFA 2016)

Après l’incroyable saison qui a vu Barcelone remporter la Ligue des champions, la Liga et la Copa Del Rey, Messi est revenu à 94.

Cristiano Ronaldo – 94 (FIFA 2017)

Finalement! Cristiano Ronaldo a dépassé Messi et a été sacré joueur le mieux noté pour la première fois.

Cristiano Ronaldo est classé 94 dans FIFA 2017

Cristiano Ronaldo – 94 (FIFA 2018)

Ronaldo est resté en tête de liste en 2018 avec une note de 94.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo – 94 (FIFA 2019)

Un autre FIFA, un autre gros transfert. Cette fois, Ronaldo a mis fin à son séjour de neuf ans au Real Madrid et a déménagé à la Juventus, mais Messi a rejoint Ronaldo au sommet avec tous les deux une note de 94.

Lionel Messi – 94 (FIFA 2020)

FIFA 20 a vu Messi revenir au sommet avec une note de 94, la première fois depuis FIFA 16.

Lionel Messi – 93 (FIFA 2021)

Bien que Messi soit toujours le numéro un de Barcelone, sa note a diminué d’un point à 93.

Lionel Messi – 93 (FIFA 2022)

L’été qui a précédé FIFA 22 a vu Messi déménager au PSG et Ronaldo déménager à Manchester United, mais une fois de plus, l’Argentin a pris la première place avec une note de 93 et ​​CR7 n’a même pas été inclus dans le top trois – aïe.

Lionel Messi reste numéro un avec sa dernière note élevée de 93

