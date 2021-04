Lionel Messi a «fait don» de 28 pénalités à ses coéquipiers

Même s’il était sur un tour du chapeau, Lionel Messi a permis à Antoine Griezmann de tirer un penalty contre Getafe. Le Français a marqué au fil du temps, assurant une victoire 5-2 pour les Catalans.

Messi a quatre buts d’avance dans la course Pichchi et à égalité pour la deuxième place de la course européenne du Soulier d’Or (aux côtés de Cristiano Ronaldo et derrière Robert Lewandowski.)

Pourtant, Messi ne craignait pas de laisser passer une grande chance de marquer afin de renforcer la confiance de son coéquipier, et ce n’est pas la première fois que la star argentine est généreuse avec le droit de saisir l’occasion de marquer. En fait, il a «fait don» de 28 pénalités à ses coéquipiers, selon les statistiques.

Messi a tenté 105 pénalités avec Barcelone, ce qui signifie qu’il en a «donné» plus d’un quart.

Les plus grands bénéficiaires étaient Neymar (11), Luis Suárez (9), Samuel Eto’o (3), Griezmann (2), Philippe Coutinho (2) et Zlatan Ibrahimović (1).

Messi a marqué 81 des 105 pénalités qu’il a tentées, soit 78%. Ses coéquipiers ont marqué 20 des 28 pénalités qu’il a abandonnées, soit 71%.

Neymar a pris le plus de pénalités de ce genre, mais il a aussi raté le plus. Sur les 11 qu’il a pris, il a marqué 6 mais en a raté 5.