« Lionel Messi a gagné, quelle surprise »

Andrea Pirlo fait partie des nombreux grands joueurs qui ont été victimes du succès de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo et n’ont jamais remporté le Ballon d’Or.

Les deux grands ont remporté le prestigieux prix individuel dans 12 des 13 dernières fois qu’il a été décerné.

Andrea Pirlo embrasse la Coupe du monde qu’il a remportée en 2006

Pirlo faisait également partie de l’équipe étoilée de Milan qui a remporté la Ligue des champions

Malgré l’incroyable carrière, il n’a jamais remporté le Ballon d’Or

Luka Modric a interrompu sa course en 2018, tandis que le prix 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Messi est revenu cette année pour remporter son septième prix et a maintenant deux avances sur Ronaldo.

À son meilleur, le légendaire milieu de terrain italien Pirlo était injouable et a remporté de nombreux titres de champion, des Ligues des champions et la Coupe du monde.

Mais il a été oublié à plusieurs reprises pour le Ballon d’Or et s’est souvenu d’avoir regardé l’édition 2012 dans son livre.

Messi a remporté le prix en 2012 pour la quatrième fois

C’était sa meilleure chance quand il a été pressenti par beaucoup d’être en lice pour le prix aux côtés d’Andres Iniesta après que la paire ait atteint la finale de l’Euro 2012.

Sa réaction dans son autobiographie résumait exactement ce qu’il pensait des prix.

Pirlo a écrit : « Je ne regarde même pas correctement la cérémonie de remise des prix, même si ce n’est qu’une fois par an et je pourrais vraiment faire l’effort. J’aurai Sky Sports en arrière-plan et je passerai à autre chose.

« La première fois que j’ai terminé septième, j’ai pu entendre le président de la FIFA Sepp Blatter divaguer au loin. Le même gars dont l’aversion évidente pour l’Italie l’avait amené à déléguer ce qu’il considérait comme une tâche horrible de nous présenter la Coupe du monde en 2006.

« Je me moque bien de ce qu’ils étaient sur le point de révéler. Cela aurait pu être le quatrième secret de Fatima ou le premier de Blatter. Nous ne nous sommes pas assis pour entendre les résultats.

« Messi a gagné. Quelle surprise.

La légende italienne Pirlo possède une impressionnante collection de trophées

« C’était un résultat invétérable, indiscutable. J’ai pensé que la Coupe du monde et la Ligue des champions valent bien plus que le Ballon d’Or, mais je ne l’ai pas dit tout haut.

« Sinon, je dois ajouter que j’ai gagné les deux alors que Messi n’a pas encore géré la Coupe du monde. Je serais passé pour un snob arrogant et c’est quelque chose que je ne suis vraiment pas.

« Ronaldo est arrivé deuxième. Vraiment? Iniesta troisième.

Iniesta était un autre grand du jeu négligé pour le Ballon d’Or

« Quelques mois auparavant, Iniesta avait été nommé joueur de l’Euro 2020. Avant la finale contre l’Espagne, les gars de l’UEFA m’avaient dit que » tu es le meilleur, mais nous ne te remettrons le prix que si l’Italie gagne » . Inutile de dire que nous avons perdu 4-0.

« La grande nouvelle était que les deux premières places étaient toutes les deux passées en avant. Tout à fait conforme à la façon dont le monde dans son ensemble classe l’importance des différentes positions.

« La très grosse erreur que font certains présidents de club est de ne pas se rendre compte que c’est une autre histoire lorsqu’il s’agit de constituer des équipes. »

