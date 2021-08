Lionel Messi a hâte de jouer dans une équipe “incroyable” du Paris Saint-Germain avec Neymar et Kylian Mbappe alors que le club français dévoile la superstar et salue un “jour historique”

Lionel Messi a révélé son enthousiasme à l’idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain.

L’Argentin a donné sa première conférence de presse depuis la fin de son transfert gratuit et, naturellement, de nombreux sujets étaient à l’ordre du jour.

.

Messi portera le maillot n°30 au PSG

L’un d’eux était la possibilité de jouer en première ligne aux côtés de l’ancien coéquipier de Barcelone Neymar, ainsi que du vainqueur de la Coupe du monde Mbappe.

Messi a également mis en lumière le rôle joué par Neymar dans son transfert dans la capitale française.

“C’est vraiment fou et je suis très heureux de partager avec eux [Neymar and Mbappe]”, a déclaré Messi aux médias.

« Il y a eu des transferts incroyables, l’équipe est incroyable. Je veux juste m’entraîner, je joue avec certains des meilleurs joueurs du monde.

« Bien sûr, j’ai des amis ici. Quand vous voyez l’équipe, vous voulez vraiment jouer avec eux car il y a tellement de possibilités pour obtenir ce que vous voulez.

“Nous avons les mêmes objectifs, maintenant nous sommes avec Neymar et le reste de l’équipe, j’espère que nous pourrons y arriver. Je connais Angel Di Maria et Leandro Paredes mais Neymar a bien sûr joué un rôle important dans ma signature.”

.

Neymar et Mbappe sont difficiles à arrêter dans le meilleur des cas. À quel point seront-ils bons lorsque vous lancerez Messi avec eux?

Messi admet qu’il a envisagé la perspective de devoir affronter Barcelone si le PSG est tiré contre eux en Ligue des champions.

“Barcelone est ma maison, j’y suis depuis que je suis enfant et j’y ai vécu tellement de choses”, a ajouté l’international argentin.

« Je ne sais pas si nous allons nous affronter – ce serait très bien de retourner à Barcelone.

“Ce sera très étrange de jouer à domicile à Barcelone avec un autre maillot, mais cela peut arriver et nous verrons.”

Messi a également réitéré son désir de réussir avec son nouveau club.

« J’aime gagner. Je veux avoir des objectifs importants. Je sais que mes objectifs et les objectifs du PSG sont les mêmes et je veux être de plus en plus grand”, a-t-il ajouté.

« Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est que j’ai la même volonté et le même enthousiasme que lorsque j’étais enfant. Je me sens toujours comme ce gamin. Je ferai de mon mieux pour atteindre ces objectifs.

.

Il a été dévoilé aux fans et aux médias du monde mercredi

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que la signature de Messi représentait une déclaration importante.

“C’est une journée incroyable et historique pour le club, pour le monde du football et pour nous”, a-t-il déclaré.

« C’est incroyable ce que nous avons essayé d’accomplir. Le premier jour où nous (la propriété qatarie) avons commencé ici au club il y a 10 ans, les gens disaient : « Que vont-ils faire de leur projet ? ».

“Nous avions de grandes ambitions et nous sommes très fiers d’où nous sommes aujourd’hui

« Il y avait un grand désir des deux côtés pour que cela se produise. Ce n’est que le début et le travail acharné va commencer maintenant.

Al-Khelaifi estime que l’arrivée de Messi sera décisive pour garder l’attaquant français de 22 ans Kylian Mbappe, dont le contrat expire l’année prochaine.

.

Mbappe a été lié à des joueurs comme Liverpool et le Real Madrid

“Il voulait une équipe compétitive et je pense que nous avons la plus compétitive au monde donc il n’y a plus d’excuse pour lui maintenant, il ne peut rien faire d’autre que de rester”, a ajouté le président, qui a défendu les dépenses du club.

“Ce que vous, en tant que média, devez vous concentrer, ce n’est pas seulement le côté négatif mais le côté positif qu’il apportera au club.

«Nous avons vérifié auprès de nos financiers et savions que nous pouvions le signer.

« À travers tout cela, nous examinons le fair-play financier et nous respecterons toujours les réglementations du fair-play financier. »