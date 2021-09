Lionel Messi a “hypnotisé” Mark Clattenburg lors d’un match de Ligue des champions et il se souvient d’un moment magique arbitrant Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Mark Clattenburg a révélé à quel point il était impressionné par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo la première fois qu’il les a arbitrés.

Clattenburg a été arbitre de Premier League pendant 13 ans et a également dirigé les matchs de la Ligue des champions et les grands tournois internationaux.

Clattenburg a parlé de la première fois qu’il a arbitré Lionel Messi

Il a arbitré de nombreux matchs notables, tels que les finales de la Ligue des champions et du Championnat d’Europe en 2016, et a partagé le terrain avec certains des plus grands noms du jeu.

L’homme de 46 ans a rejoint talkSPORT jeudi matin et a rappelé les fois où il a vu Messi et Ronaldo pour la première fois de près.

Il a déclaré à Breakfast: “Je me souviens avoir arbitré Messi pour la première fois à Paris. C’était Paris contre le Barça.

«Quand je le regardais jouer, je regardais le ballon et j’étais hypnotisé. J’ai commencé à avoir le vertige en le voyant déplacer le ballon avec ses pieds.

« Alors vous regardez Ronaldo, je n’oublierai jamais la première fois que j’ai arbitré le Real Madrid et que Ronaldo a marqué.

Ronaldo et Clattenburg se sont croisés à plusieurs reprises

“Le gardien de but [Iker] Casillas a le ballon et en cinq secondes, trois passes et le Real Madrid a marqué. J’étais toujours sur la ligne médiane et je me suis dit : « Autant attendre ici que le ballon revienne ».

“C’était incroyable.”

Clattenburg a démissionné en tant qu’arbitre de Premier League en 2017 et il a révélé le moment où il savait qu’il était temps d’arrêter.

Il a déclaré: “J’ai commencé à y penser quand j’ai eu une altercation avec [Jose] Mourinho à Stoke City. Stoke City vs Man United n’est jamais le match le plus facile et Stoke est l’un des pires endroits où aller arbitrer.

“Il fait glacial. C’est l’un des pires endroits où aller pour arbitrer.

«C’est l’un de ceux où il est entré et a essayé de jouer à des jeux d’esprit sur une décision et je viens de le perdre.

« J’ai jeté une botte contre le mur et il y a eu une grosse dispute. J’ai dit que j’allais abandonner et il a dit ‘n’abandonne pas, tu es le meilleur arbitre’.

«Je savais alors que je voulais y aller.

Clattenburg a quitté son poste d’arbitre de Premier League en 2017

«Lorsque VAR a été introduit en Premier League, je n’avais pas le temps. J’étais à l’étranger tout le temps, à St Georges toutes les deux semaines et j’arbitre toutes les semaines.

«Je ne voulais pas non plus aller au centre VAR de Stockley Park chaque semaine. J’ai pensé ‘Essayons de le changer’.

