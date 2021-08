Lionel Messi à l’aéroport avant le déménagement du PSG, conférence de presse prévue mercredi alors que Barcelone retire des images du Camp Nou, ainsi que Romelu Lukaku à Chelsea

in

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur le football, des rumeurs et des potins sur les transferts du monde entier.

Lionel Messi s’envole pour Paris pour terminer son transfert de Barcelone au PSG dans ce qui sera la signature de l’été. L’équipe de Mauricio Pochettino a pratiquement remporté le mercato, n’est-ce pas ?

Manchester City, quant à lui, a fait de Jack Grealish la star la plus chère de la Premier League, en complétant son transfert de 100 millions de livres sterling pour le maestro d’Aston Villa.

Ils pourraient encore enchaîner avec un autre record pour Harry Kane, avec l’attaquant de Tottenham désireux de rejoindre les champions et de se lancer dans des discussions cruciales sur son avenir cette semaine.

Pendant ce temps, Manchester United est enfin sur le point d’annoncer l’arrivée de Raphael Varane, son dévoilement étant désormais attendu cette semaine, mais il est mauvais que Paul Pogba puisse désormais rester avec le déménagement de Messi en France.

Chelsea, cependant, devrait également battre son record de transfert pour signer à nouveau Romelu Lukaku de l’Inter dans le cadre d’un accord de 97 millions de livres sterling.

Branchez-vous sur talkSPORT pour les dernières nouvelles et suivez notre blog en direct pour des mises à jour régulières sur toutes les grandes histoires…

