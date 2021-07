Lionel Messi à nouveau décisif alors que l’Argentine se qualifie pour la demi-finale de la Copa America

Les quarts de finale de la Copa America se sont terminés samedi soir à Goiânia, et l’Argentine a confirmé son statut de favorite et s’est qualifiée pour les demi-finales avec une victoire 3-0 sur l’Équateur, Lionel Messi étant directement impliqué dans les trois buts de l’Albiceleste.

L’Argentine a bien commencé et a eu de grosses occasions au début, la plus grosse d’entre elles étant arrivée sur une terrible passe en retrait de Gruezo qui a donné à Lionel Messi un tête-à-tête avec le gardien de but, mais le capitaine l’a raté et a frappé le poteau.

Mais Messi n’avait pas fini d’avoir un impact dans le jeu, et il a été impliqué dans le premier but avec une magnifique passe décisive à Rodrigo De Paul pour le premier match.

L’Équateur s’est battu avec acharnement en seconde période et a causé de nombreux problèmes, mais Emi Martínez et la défense argentine ont tenu bon jusqu’à la 84e minute, lorsque Di María a volé le ballon en haut du terrain et Messi a obtenu sa deuxième passe décisive de la nuit pour mettre en place Lautaro Martínez qui a fait 2-0 pour l’Albiceleste.

Puis Hincapié a fait tomber Di María à l’intérieur de la surface et l’Argentine a obtenu un penalty, mais la décision a été annulée par le VAR et l’Argentine a reçu un coup franc à la place. C’était en fait une bonne nouvelle, car nous avons pu voir Messi marquer un coup franc PEACH absolu avec une fusée dans le coin supérieur.

Deux passes décisives et un but brillant, et un rendez-vous avec la Colombie en demi-finale. Messi est à deux matchs de la gloire avec son pays, et il a l’air prêt et affamé.