Lionel Messi a soutenu la signature d’un nouveau contrat à Barcelone alors que Cesc Fabregas insiste sur le fait que la superstar a “quelques années” avant son apogée

Cesc Fabregas insiste sur le fait que Lionel Messi est toujours au sommet de ses pouvoirs et a soutenu la superstar pour signer un nouveau contrat à Barcelone.

Incroyablement, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est un agent libre avec Barcelone qui n’a pas encore lié le joueur de 34 ans à un nouvel accord au Camp Nou.

Fabregas et Messi faisaient partie de la “Golden Generation” de Barcelone

Cependant, il est entendu que l’Argentin, qui a aidé deux buts et a marqué un beau coup franc contre l’Équateur ce week-end, mettra le stylo sur papier sur un nouvel accord au club où il a passé toute sa carrière.

Fabregas, qui a passé trois ans avec Messi de 2011 à 2014, est convaincu que l’attaquant a encore plus d’années au sommet de son art.

“Je crois et je veux croire qu’il restera au club”, a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea à talkSPORT.

Messi a marqué son 76e but pour l’Argentine contre l’Équateur ce week-end

« C’est là qu’il appartient et c’est là qu’il est depuis l’âge de 12 ans.

«Il peut être l’homme principal aussi longtemps qu’il le veut. Il a tellement de qualité, il prend soin de lui et c’est un père de famille. Il aime le club et aime le football, il a tellement de passion pour ça.

«Je pense toujours qu’il a encore quelques années, cela ne fait aucun doute.

«Bien sûr, nous avons tous commencé très jeunes et plus vous commencez jeune, plus votre corps commence à payer pour cela.

« Mentalement, il est le meilleur de tous parce qu’il est un grand gagnant. Il veut s’améliorer et devenir meilleur, marquer des buts et gagner chaque match.

Messi est loin d’avoir fini à Barcelone

“C’est ce que vous attendez de votre meilleur joueur et je le vois ici [at Barca] pour quelques temps.”

Messi a marqué un nombre impressionnant de 672 buts en 778 matchs avec Barcelone depuis sa percée dans la première équipe en 2005.

Il était à nouveau à son meilleur niveau dimanche alors que l’Argentine se qualifiait pour les demi-finales de la Copa America lors de la victoire 3-0 sur l’Équateur.

Avec cette victoire, il s’est rapproché d’une première pièce d’argenterie pour son pays.

