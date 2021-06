Lionel Messi accepte de rester à Barcelone et de rejoindre la MLS dans 2 ans – rapport

Lionel Messi a accepté de rester au FC Barcelone pendant encore deux ans avant de déménager aux États-Unis, selon un nouveau rapport de Doble Amarilla.

L’accord de Barcelone durera dix ans avec la star argentine. Les deux premières années, il jouera pour Barcelone. Les deux suivants, il jouera pour l’Inter Miami tout en servant simultanément d’« ambassadeur institutionnel » pour Barcelone. Et puis, six ans non pas en tant que joueur mais uniquement en tant qu’ambassadeur.

Il gagnera 240 millions d’euros au cours des quatre premières années de l’accord.

L’Inter Miami, qui appartient en partie à David Beckham, en est à sa deuxième saison d’existence. Le rapport indique que Sergio Agüero pourrait également rejoindre Messi à Miami après l’expiration de son contrat avec Barcelone.

Ailleurs, Fabrizio Romano rapporte que l’accord n’est pas encore conclu mais que Barcelone ne fait que terminer certains détails et est convaincu que l’accord sera conclu.