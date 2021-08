Lionel Messi adopte les crypto-monnaies après avoir rejoint le PSG

Lionel Messi, une star du football argentin, a quitté le FC Barcelone et a signé un contrat de deux ans avec le club de football français Paris Saint Germain (PSG) plus tôt cette semaine. Bien que cet accord ait été monumental pour le monde du football, l’espace crypto partage également l’action, car le PSG a révélé que cet accord verra le footballeur légendaire recevoir une partie de son salaire en crypto. Messi gagnerait 41,00 millions de dollars (29,65 millions de livres sterling) par an en plus des bonus et des frais d’abonnement de 30,00 millions de dollars (21,70 millions de livres sterling).

Selon l’annonce du PSG, c’est le moment où le club a signé un joueur dans un accord impliquant des Fan Tokens du PSG (PSG/USD). Messi a reçu un grand nombre de Fan Tokens du PSG dans le cadre de son pack de bienvenue. Après avoir reçu les jetons, Messi s’est instantanément connecté avec des millions de fans du PSG à travers le monde. Le club ajoute que ce mouvement le positionne comme l’une des franchises sportives les plus innovantes et avant-gardistes au monde.

À la suite de cette signature, le PSG Fan Token a atteint 61,23 $ (44,27 £) mardi, et le volume des transactions a dépassé 1,2 milliard de dollars (0,87 £). Cependant, la pièce a subi une correction à la baisse peu de temps après et a clôturé la journée à 43,98 $ (31,80 £). Au moment d’écrire ces lignes, le PSG Fan Token change de mains à 40,59 $ (29,35 £) après avoir gagné 1,70% au cours des dernières 24 heures. En revanche, le volume des transactions a baissé de 43,78 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 265 452 361,00 $ (191 935 329,62 £).

Une relation étroite entre les différentes industries

Cette nouvelle intervient après que le club de football a rejoint Socios.com pour profiter des avantages de la blockchain. Grâce à ce partenariat continu, les deux organisations ont lancé le PSG Fan Token en janvier de l’année dernière, créant un moyen nouveau et unique pour le club d’engager sa base de fans.

Faisant la promotion du jeton, le directeur des partenariats du PSG, Marc Armstrong, a déclaré :

L’adoption complète de Socios.com et des $ PSG Fan Tokens s’est avérée être un grand succès pour le Club. Nous avons pu nous engager avec un nouveau public mondial, créant une source importante de revenus numériques.

En plus du PSG, Manchester City a également lancé un fan token en mars de cette année après un partenariat avec Chiliz et Socios.com. Surnommé CITY, le jeton permet aux fans de voter dans les sondages organisés par le club. En plus de cela, ce jeton offre aux fans un accès rapide aux promotions du club, aux jeux et aux fonctionnalités de réalité augmentée, entre autres fonctionnalités VIP.

L’adoption de la crypto-monnaie a également été évidente dans des secteurs tels que le basket-ball, le football et la course automobile, où les sociétés de cryptographie ont signé des accords d’approbation de plusieurs millions de dollars avec plusieurs organisations du secteur.

