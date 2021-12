Lionel Messi adresse un message sincère à Sergio Aguero après que l’attaquant a annoncé sa retraite

Les coéquipiers argentins Lionel Messi et Sergio Aguero n’ont jamais pu jouer ensemble au niveau du club. Ils ont tous deux eu des années incroyables à Manchester City et à Barcelone séparément, jusqu’à ce qu’ils essaient de faire équipe au Barca. Vous connaissez la suite de l’histoire, Leo est parti et Aguero a été contraint à la retraite à cause d’une maladie cardiaque.

Messi a laissé un beau message à Aguero sur son Instagram aujourd’hui après que l’attaquant argentin a été contraint d’annoncer sa retraite en raison d’une maladie cardiaque.

« Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun… Nous avons eu de bons moments et d’autres moins bons, mais tous nous ont rapprochés et nous ont permis de devenir de meilleurs amis. Et nous allons continuer à les passer ensemble en dehors du terrain », a-t-il écrit. « Avec la grande joie de soulever la Copa America il y a peu de temps, avec toutes les réalisations que vous avez obtenues en Angleterre… Et la vérité est que maintenant ça fait très mal de voir comment vous devez arrêter de faire ce que vous aimez le surtout à cause de ce qui t’est arrivé. Je suis sûr que vous continuerez à être heureux parce que vous êtes une personne qui rayonne de bonheur et ceux d’entre nous qui vous aiment seront là pour vous. Maintenant, une nouvelle étape de votre vie commence et je suis convaincu que vous l’apprécierez avec le sourire aux lèvres et avec tout l’enthousiasme que vous mettez en tout. « Tout le meilleur dans cette nouvelle étape ! Je t’aime beaucoup mon ami, ça va beaucoup me manquer d’être avec toi sur le terrain et lorsque nous rencontrerons l’équipe nationale.

Aguero quitte Barcelone après seulement cinq apparitions mais a réussi un but, contre le Real Madrid à El Clasico rien de moins, lors de son bref séjour au Camp Nou.