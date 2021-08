Lionel Messi aime le “spectaculaire” Lautaro Martinez, Barcelone et Man City ont regardé l’attaquant de l’Inter et maintenant Arsenal cherche à le recruter cet été

in

Arsenal cherche à rebondir cette saison après quelques années difficiles au club et est prêt à dépenser pour le faire.

Les Gunners ont déjà dépensé 50 millions de livres sterling pour Ben White de Brighton et cherchent maintenant à renforcer leur attaque avec une star très recherchée.

. – .

Martinez est poursuivi par une multitude de clubs européens grâce à sa forme électrique à l’Inter

Lautaro Martinez est au centre d’une guerre de transfert cet été et l’attaquant de l’Inter Milan a été lié à certains des meilleurs clubs européens grâce à son impressionnant passage en Italie.

Après avoir mis un an à s’installer en Serie A, Martinez a vraiment trouvé son rythme.

L’Inter a remporté la gloire de la ligue la saison dernière avec Martinez marquant 17 buts en 38 matches de championnat.

Avoir l’attaquant argentin en si bonne forme, cependant, signifie qu’un certain nombre de clubs le remarquent et que Manchester City et Barcelone l’auraient également observé récemment.

Cela pourrait être un été énorme pour l’attaquant et talkSPORT.com donne un aperçu détaillé de tout ce que vous devez savoir sur Martinez…

Lautaro Martinez – Serie A 2020/21

Âge : 23 ans

Club : Inter Milan

Poste : Attaquant

Nationalité : Argentine

Apparitions en Serie A – 38

Buts – 17

Aides – 6

Apparitions en Ligue des champions : 6

Objectifs : 1

Quel est le bavardage?

Arsenal est intéressé par la signature de Martinez cet été et pourrait utiliser deux joueurs pour adoucir l’accord.

L’Athletic rapporte que Martinez serait intéressé par un transfert à Arsenal, si l’Inter Milan lui permettait d’être vendu.

Les Gunners ne s’attendaient pas à ce que l’as argentin soit sur le marché cet été, mais les difficultés financières de l’Inter signifient qu’ils pourraient encaisser le bon prix.

Et il est affirmé que si le récent vainqueur de la Copa America rejoignait l’équipe du nord de Londres, son club actuel pourrait accepter une offre d’argent plus deux joueurs.

On dit que l’arrière droit Hector Bellerin pourrait être utilisé dans l’affaire ainsi que l’attaquant Alexandre Lacazette.

Barcelone et Man City ont également été liés à Martinez, mais leur intérêt s’est récemment refroidi.

Martinez a été un grand succès au Racing Club et a coûté 20 millions de livres sterling à l’Inter, mais il pourrait être vendu pour beaucoup plus maintenant

Carrière en club jusqu’à présent?

Martinez a commencé sa carrière avec les ménés argentins Liniers où il a prospéré dans leurs équipes de jeunes.

Sa forme a attiré l’attention du Racing Club argentin de haut niveau, qui l’a signé en janvier 2014.

Martinez a fait ses débuts seniors pour le Racing Club en 2015, avant de marquer 22 buts en 48 matches de championnat.

Le joueur de 22 ans a rejoint l’Inter pour un montant de 20 millions de livres sterling à l’été 2018.

Après un démarrage lent qui a vu son premier but survenir en septembre 2018 et son premier but européen en février 2019, il a désormais retrouvé ses marques.

Il a marqué 40 buts au cours des deux dernières saisons et a aidé l’Inter à remporter le championnat la saison dernière.

Combien risque-t-il de coûter ?

L’Inter évaluerait Martinez à environ 90 millions d’euros (76,8 millions de livres sterling).

En raison de la pandémie de COVID-19, les Nerazzurri ont été durement touchés financièrement.

Bien qu’ils aient déjà vendu Achraf Hakimi au PSG pour un montant initial de 51,3 millions de livres sterling, ils ont encore besoin de plus de fonds pour équilibrer leurs livres et exigeront le meilleur prix pour Martinez.

Expérience internationale?

Martinez a marqué sept buts en 11 apparitions pour l’équipe argentine des moins de 20 ans, avant de faire ses débuts seniors en mars 2018.

Et son record de buts en tant qu’international complet est également impressionnant, avec 14 buts en 29 matchs.

Il a marqué trois fois lors de la Copa America 2021 alors que l’Argentine remportait le titre.

Martinez a marqué 17 buts en 38 matches de championnat la saison dernière

Que dit-on de lui ?

Martinez a reçu des éloges élogieux de son coéquipier argentin Lionel Messi.

« Il est spectaculaire.

« Il a des qualités impressionnantes. On pouvait dire qu’il allait être un grand joueur et il le montre.

«Il est très fort, vraiment bon en tête-à-tête, marque beaucoup de buts et dans la zone, il se bat avec n’importe qui, il tient le coup, il peut tourner, se battre pour tout gagner tout seul.

« Il a beaucoup de qualité. Il est très complet.

.

Martinez est très demandé et a été lié à Arsenal, Man City et Barcelone