Lionel Messi aime Pedri, qui l’a aidé à créer un record du monde, et la star de Barcelone comparée à la légende espagnole Andres Iniesta a illuminé l’Euro 2020

Faire son entrée dans l’équipe première de Barcelone et l’équipe nationale espagnole en tant que milieu de terrain doit être le travail le plus difficile du football mondial – mais pas pour Pedri.

C’est Pedro Gonzalez Lopez qui, à seulement 18 ans, a illuminé l’Euro 2020 et pourrait amener l’Espagne en finale après une seule saison de Liga, s’il bat l’Italie en demi-finale, en direct sur talkSPORT.

.

Pedri a joué à l’Euro 2020 pour sa nation, âgé de 18 ans

Et quelle campagne c’était aussi. Il n’a pas seulement fait son entrée dans l’équipe première, il a fait 52 apparitions dans toutes les compétitions.

Ce faisant, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre 50 pour les géants catalans – derrière Bojan Krkic et devant Lionel Messi – un exploit.

En parlant de l’Argentin, que pense-t-il de ce whippersnapper entrant au Camp Nou et illuminant l’endroit?

Eh bien, il adore jouer avec lui et rien ne l’affiche plus que le 644e but record de Messi pour Barcelone.

.

Messi et Pedro forment déjà une entente fantastique

Aucun homme n’a marqué plus de buts pour un seul club professionnel alors qu’il a battu le record de Pelé à Santos.

La frappe décisive, qui est revenue à Valladolid et dans un mouvement typiquement barcelonais, a vu Pedri placer le ballon sur le chemin de son coéquipier avec un délicieux talon arrière.

Lionel Messi fait l’HISTOIRE ! 🚨 Le but n°644 le voit dépasser Pelé 🙌 “Personne dans l’histoire de ce jeu merveilleux n’a jamais marqué autant de buts pour le même club que Lionel Messi.” pic.twitter.com/jXiXB1aQvI – Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 22 décembre 2020

Ce n’est peut-être pas étonnant que Messi réfléchisse à deux fois avant de quitter Barcelone alors que ce jeune établit une connexion avec lui.

Oh, avons-nous mentionné qu’il n’a coûté qu’un montant initial de 4 millions de livres sterling lorsqu’il a quitté Las Palmas? Bien sûr, cela pourrait aller jusqu’à 25 millions de livres sterling, mais il semble bien qu’il en vaut la peine. Non pas que le joueur puisse nécessairement le ressentir en lui-même parfois.

Le manager de Las Palmas, Pepe Mel, a déclaré à propos de la starlette : « Voilà un millionnaire qui ne le sait pas.

« Il ne va pas en marquer 15 par saison mais tout le monde va grandir autour de lui. Il sait exactement ce dont chacun de ses coéquipiers a besoin et prend toujours les bonnes décisions.

.

Pedri est déjà un joueur clé pour son club et pour l’Espagne ayant joué dans tous les matchs du tournoi

Il n’a pas tort non plus, ses coéquipiers adorent ce qu’il fait pour lui et pour Messi.

“Pedri joue la tête haute”, a déclaré l’as français Lenglet. « Il n’a pas le corps d’un athlète d’élite mais sa tête fonctionne plus vite que les autres. Il a un sentiment spécial avec Messi.

Le manager Ronald Koeman a ajouté : « Messi est heureux, vous pouvez le voir. Il joue mieux avec de bons joueurs autour de lui. Pedri est bon entre les lignes et se combine bien avec Leo.

La légende d’Arsenal et ancien international espagnol Cesc Fabregas, qui a aidé son pays à remporter l’Euro 2012, a également été impressionné par Pedri.

“Il a commencé un peu lentement, mais comme l’équipe, il est en train de devenir un tournoi”, a déclaré Fabregas à talkSPORT.

« Il a joué une saison fantastique pour Barcelone. Il n’a que 18 ans, on ne peut pas l’oublier. C’est un talent spécial et je pense qu’il sera un talent spécial dans un avenir proche

« Ce que j’aime, c’est la confiance qu’il a. Il demandait toujours le ballon. D’accord, parfois il peut être meilleur, parfois il peut prendre d’autres décisions mais je crois qu’il se montre toujours pour le ballon.

« Dans les moments difficiles, il est là pour être disponible et c’est ce que j’aime. C’est sa personnalité.

.

Nous ne savons pas à quel point Messi appréciera de voir Pedri discuter avec son grand rival Cristiano Ronaldo

Messi rend Pedri heureux aussi, il doit être facile pour les footballeurs de perdre les pensées enfantines et les expressions de crainte lorsque vous vous entraînez avec une idole tous les jours – pas cet adolescent talentueux.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était d’être aux côtés du joueur de 33 ans, il a répondu. “J’apprécie; le voir et ce qu’il est capable de faire. C’est comme ça dans les matchs et dans les entraînements. Pouvoir partager des moments avec lui est incroyable. Je le cherche toujours sur le terrain car il sait toujours ce qu’il fait.

« Il a toujours essayé de me trouver et me dit de me mettre entre les lignes car il va me trouver. Je le cherche, je lui donne des laissez-passer car c’est lui qui peut créer le danger.

.

Pedri est à la maison avec des superstars comme Messi et Antoine Griezmann

Et maintenant, ce diamant brut, qui prend déjà une forme considérable – et comparé à la légende barcelonaise Andres Iniesta grâce à ses compétences et à son positionnement sur le terrain – doit être mis en avant pour l’Espagne.

L’homme qui a découvert Iniesta, Albert Benaiges, a du mal à ne pas comparer Pedri à l’icône de Barcelone.

“Il est intelligent. Techniquement, il est très bon et bien qu’il ne soit pas agressif, il travaille dur. En ce sens, il ressemble beaucoup à Andres. Et ils se ressemblent en tant que personnes. Ils s’entendent bien avec leurs coéquipiers dans le vestiaire.

.

Il est maintenant temps pour Pedri de montrer à nouveau ses talents alors que l’Espagne affronte l’Italie

Quel est son meilleur rôle ? Permettez-lui d’expliquer : “C’est bien de jouer à plusieurs postes et d’aider l’équipe là où on a besoin de moi”, a-t-il ajouté.

“Je peux créer plus de danger en tant que deuxième attaquant, mais je peux jouer à d’autres endroits et travailler à partir de là.”

Et le danger est ce à quoi la Suède, la Pologne, la Slovaquie, la Croatie et la Suisse ont dû faire face face à cette superstar, qui a été l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi.

Il est toujours plein d’énergie, même lorsqu’il joue au tennis de table – ce qu’il fait d’ailleurs très bien,

Mais ne vous embêtez même pas à penser à le signer, sa clause libératoire est déjà de 361 millions de livres sterling.