Lionel Messi alimente les spéculations selon lesquelles il rejoindra l’Inter Miami avec une visite de vacances

in

Lionel Messi prend un repos bien mérité à Miami, en Floride, après avoir remporté la Copa América avec l’Argentine. Mais y a-t-il plus à ces vacances d’été qu’il n’y paraît? C’est la question posée dans les journaux à travers l’Europe, avec la rumeur selon laquelle il rejoindra l’équipe MLS de l’Inter Miami – pas cette année, mais pas trop loin dans le futur.

Des rapports avaient indiqué que Messi avait déjà accepté de rejoindre le club co-détenu par David Beckham après avoir joué deux ans de plus au FC Barcelone, bien que des rapports plus récents fassent état d’un contrat de cinq ans avec les Catalans. Il aurait 39 ans à la fin de ce contrat, s’il est signé. Le n°10 est pour le moment encore un agent libre, bien que les médias catalans disent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne signe un nouvel accord.

Jorge Mas, un autre copropriétaire de l’Inter Miami, a parlé publiquement de l’ambition d’amener le meilleur joueur du monde aux États-Unis.

“Je suis optimiste que Messi jouera dans un maillot de l’Inter Miami parce que je pense qu’il complétera l’héritage du plus grand joueur de notre génération et répondra aux ambitions des propriétaires de l’Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale”, a-t-il déclaré. mentionné.

La rumeur disait que Messi était dans la foule pour le match de l’Inter Miami contre le New England Revolution la nuit dernière, bien qu’il n’y ait pour l’instant aucune preuve solide qu’il se soit effectivement présenté. Gonzalo Higuaín, l’ancien partenaire d’attaque de Messi en Argentine et la star de l’Inter Miami, a été hué alors qu’il était remplacé par une blessure lors de la défaite 5-0 de son équipe. On se demande si c’était mieux pour l’Inter Miami que Messi n’y assiste pas.

Extérieurement, la visite de Messi dans la région a ressemblé à des vacances relativement normales. Les photos des réseaux sociaux l’ont montré en train de bronzer, de visiter le Hard Rock Cafe avec sa famille, de saluer les fans et d’envoyer des salutations photo à un espoir de baseball des Marlins de Miami.

Pourtant, le choix de destination de Messi pourrait être révélateur. Certains murmures ont dit qu’il avait déjà acheté une maison d’un million de dollars à Miami. Ajoutez cela aux rapports et aux déclarations publiques, et le sentiment est qu’il y a une forte probabilité que ce soit la maison éventuelle de Messi. Quand il passerait à la MLS est plus difficile à dire.

L’autre question est de savoir si l’Inter Miami – dernier mort en MLS avec huit points après 12 matches – sera prêt à avoir un tel talent dans l’équipe, même avec quelques années à construire.