Lionel Messi atteint un nouveau record que Pelé ou Diego Maradona n’ont pas réussi à atteindre, alors que l’icône argentine devient le premier joueur sud-américain à marquer 80 buts internationaux

Pensez-vous que Lionel Messi se lasse de battre des records ?

Eh bien, dimanche, il en a cassé un autre, en devenant le premier footballeur sud-américain de l’histoire à marquer 80 buts internationaux.

Lionel Messi a encore marqué pour son pays

Oui, c’est assez incroyable, c’est un exploit que les personnages légendaires Pelé, Diego Maradona, Ronaldo et, enfin, littéralement toutes les autres icônes sud-américaines avant lui n’ont jamais réussi à réaliser.

Messi détient plus de records majeurs que tout autre joueur du football mondial et ils semblent augmenter de mois en mois.

Pour ne citer que quelques-unes de ses réalisations, le maestro a marqué le plus de tours du chapeau en Liga, il est le plus jeune joueur à marquer 50 buts en Ligue des champions, et est le seul joueur à avoir marqué dans son adolescence, ses 20 ans et ses 30 ans à la Coupe du monde.

Ni Diego Maradona ni Pelé n’ont réussi 80 buts pour l’Argentine ou le Brésil, respectivement

Son 80e et record pour l’Argentine ne s’est probablement pas déroulé comme il l’avait rêvé – bien qu’il ne semble pas qu’il s’en soucie autant qu’il le célébrait.

Jouant dans le match de qualification pour la Coupe du monde de son équipe contre l’Uruguay, Messi – à environ 30 mètres du but – a cherché à choisir son coéquipier Nicolas Gonzalez avec une passe.

Touché avec l’extérieur de sa botte, la passe a échappé à Gonzalez et au gardien adverse Fernando Muslera, alors que le ballon s’est faufilé au deuxième poteau.

Ce n’était pas sa frappe la plus spectaculaire, mais ce n’était pas non plus une frappe décousue, car le ballon a simplement rebondi dans le filet.

Malgré la fortune impliquée dans le but, Messi s’est éloigné et l’a célébré avec autant d’emphase qu’il l’a fait avec les 79 précédents.

Le but du sextuple vainqueur du Ballon d’Or a été suivi par des buts de Rodrigo De Paul et Lautaro Martinez pour sceller une victoire 3-0 sur l’Uruguay, laissant l’Argentine à la deuxième place de son tableau de qualification pour la Coupe du monde.

L’équipe de Lionel Scaloni a six points de retard sur le Brésil, qui est en tête du groupe, mais ils semblent toujours en bonne position pour se qualifier pour le tournoi de l’année prochaine.

Le joueur de 34 ans a fêté son 80e but pour l’Argentine avec ses coéquipiers

« Nous avons joué un grand match », a déclaré Messi après le match. « Tout s’est parfaitement déroulé.

« L’Uruguay vous attend et ils génèrent du danger. Une fois que nous avons obtenu le premier but, nous avons commencé à trouver de l’espace et les buts sont apparus.

Records de carrière de Lionel Messi (une sélection)

La plupart des Ballons d’Or : 6 (2009-2012, 2015, 2019)

La plupart des prix du Soulier d’Or européen : 6 (2010, 2012-2013, 2017-2019)

Record du monde Guinness du meilleur buteur pour le club et le pays au cours d’une année civile (buts officiels) : 91 buts en 2012

La plupart des trophées remportés avec un seul club : 35 ans, avec Barcelone

La plupart des buts marqués dans une ligue nationale : 474, en Liga

La plupart des passes décisives fournies dans une ligue nationale : 192, en Liga

Plus longue série de buts marqués dans une ligue nationale : 21 matches, 33 buts en 2012-13

Seul joueur à avoir marqué plus de 40 buts en 10 saisons consécutives

Seul joueur à avoir marqué plus de 30 buts en 13 saisons consécutives

La plupart des passes décisives (officielles) fournies dans l’histoire du football : 315

La plupart des buts internationaux marqués par un joueur de la CONMEBOL : 80

La plupart des sélections pour l’Argentine : 153

Meilleur buteur de tous les temps en Argentine : 79 buts

Et c’est la pointe de l’iceberg…

