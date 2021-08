Lionel Messi au Paris Saint-Germain signifie que Paul Pogba devrait rester à Manchester United

Le transfert très attendu de Lionel Messi au Paris Saint-Germain devrait permettre à Paul Pogba de rester à Manchester United.

Pogba, 28 ans, a moins d’un an sur son contrat actuel avec Old Trafford et les géants français ont été étroitement liés au milieu de terrain tout l’été.

La star de France a calé sur un nouvel accord pour garder ses options ouvertes

Cependant, la sortie de choc de Messi de Barcelone en tant qu’agent libre a changé leurs plans.

Selon Le Parisien, Pogba souhaite toujours déménager dans son pays natal et le PSG aurait adoré le signer, mais ils sont désormais pleinement concentrés sur Messi – dont l’arrivée à Paris pourrait être annoncée mardi.

Manchester United serait resté ferme dans sa réticence à vendre, refusant d’ouvrir des pourparlers – et il est entendu que les Red Devils auraient demandé 63 millions de livres sterling.

Alors que le PSG a obtenu un certain nombre de signatures gratuites de haut niveau cet été, Messi et co. viendra avec d’énormes exigences salariales ainsi que de nombreux autres frais, et Pogba est maintenant devenu trop cher pour le club de Ligue 1.

Messi a fait ses adieux émotionnels au Barça après 21 ans

Néanmoins, avec Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum – tous sur des transferts gratuits – et Achraf Hakimi précédant l’arrivée imminente de Messi, cela semble être l’une des plus grandes fenêtres de transfert de tous les temps pour le PSG.

L’expert du football français Julien Laurens a déclaré à talkSPORT: “Si Messi vient, ils gagneront le mercato. Pas seulement celui-ci, mais toutes les fenêtres de transfert de l’histoire des fenêtres de transfert.

« C’est imbattable, injouable, jamais vu auparavant, jamais revu.

«Messi, Ramos, Hakimi, Donnarumma et Wijnaldum dans la même fenêtre de transfert – quatre de ces cinq sur un gratuit. Ce serait incroyable.

