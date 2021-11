Lionel Messi a déclaré qu’il avait été « blessé » par les remarques « inappropriées » du président de Barcelone, Joan Laporta, sur la perspective qu’il joue gratuitement au Camp Nou.

Le séjour de 21 ans de la superstar argentine avec les géants de la Liga a pris fin après que des « obstacles financiers et structurels » l’aient empêché de signer un nouvel accord.

.

Messi dans un maillot du PSG a pris un certain temps pour s’y habituer

.

La sortie choc de Messi au Barca était le résultat de dépenses incompétentes

Le quadruple vainqueur de la Ligue des champions a ensuite rejoint le PSG sur un transfert gratuit, mais a jusqu’à présent eu du mal à être à la hauteur de sa facture sous Mauricio Pochettino à Paris.

Le président du Barça, Laporta, a suggéré que Messi, maintenant âgé de 34 ans, aurait pu rester au Camp Nou s’il avait été prêt à se passer de salaire hebdomadaire.

Interrogé sur son transfert en Ligue 1, Laporta a déclaré à RAC1 en octobre : « J’espérais que Messi ferait demi-tour et qu’il dirait qu’il jouerait gratuitement.

« J’aurais aimé ça et j’aurais été tout à fait pour. Je crois comprendre que la Liga l’aurait accepté. Mais nous ne pouvons pas demander à un joueur de la stature de Messi de le faire.

Messi, cependant, a maintenant riposté à ces affirmations, qui, selon lui, l’ont fait paraître indigne de son ancien club.

.

Laporta a hérité du chaos financier depuis qu’il a succédé à Bartomeu

« La vérité est, comme je l’ai expliqué quand je suis parti, j’ai fait tout mon possible pour rester », a déclaré Messi à Sport.

« À aucun moment ils ne m’ont demandé de jouer gratuitement. Ils m’ont demandé de réduire mon salaire de 50% et je l’ai fait sans aucun problème. Nous étions prêts à aider davantage le club. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone.

« Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement, mais en même temps, les propos du président étaient inappropriés. Ça fait mal parce que je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le dire.

«C’est comme vous prendre le ballon et ne pas accepter la responsabilité ou prendre en charge les choses. Cela fait réfléchir les gens et génère des doutes que je ne pense pas mériter.

Messi a rejoint la célèbre académie La Masia de Barcelone à l’âge de 13 ans avant de devenir le plus grand joueur de tous les temps et le meilleur buteur de tous les temps du club.

. ou concédants de licence

Messi a remporté quatre titres en Ligue des champions avec Barcelone

Laporta a été réélu en mars dans l’espoir qu’il serait le plus susceptible de conserver leur talisman.

Messi a admis qu’il n’avait pas pris contact avec Laporta depuis son départ du club l’été dernier, mais espère qu’il pourra revenir au club où il s’est fait un nom à un certain titre à l’avenir.

« J’ai toujours dit que j’aimerais aider le club et être utile. J’aimerais être directeur sportif à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas, ou si ce sera autre chose », a ajouté l’attaquant du PSG.

« Si j’en ai l’occasion, j’aimerais revenir en arrière et apporter ce que je peux parce que c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’ils continuent à bien faire, à grandir et à être l’un des meilleurs au monde. »