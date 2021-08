Lionel Messi “choqué” par l’annonce du départ de Barcelone – rapport

in

Lionel Messi essaie toujours de traiter comme le reste d’entre nous. Barcelone a annoncé jeudi après-midi que le capitaine ne resterait plus au club avec une déclaration explosive, affirmant que les règles de la Liga empêchaient le Barça d’enregistrer le contrat de Messi, et le joueur est sous le “choc” selon un rapport de Mundo Deportivo .

Messi ne fera aucune déclaration publique tant qu’il n’y aura pas plus de clarté, et une partie de cette clarté devrait prendre la forme d’une conférence de presse du président Joan Laporta vendredi. Messi veut dire au revoir aux fans et veut publier une déclaration commune avec le Barça, selon le rapport.

Messi est rentré de vacances à Barcelone mercredi et était absolument certain qu’il allait signer un nouvel accord de cinq ans avec le club, selon des informations indiquant que seuls des détails mineurs devaient être réglés entre les deux parties avant que l’accord ne soit officialisé ce week-end. .

Mais tout a changé, et littéralement tout le monde, Messi inclus, dans le monde du sport a été aveuglé par la nouvelle. Lionel Messi n’est vraiment plus un joueur du Barça. Wow.