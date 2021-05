Lionel Messi “ conclut un nouveau contrat avec réduction de salaire ” afin que Barcelone puisse poursuivre le transfert d’Erling Haaland cet été avec des discussions prévues

Lionel Messi a conclu un nouveau contrat à Barcelone sur des salaires réduits, pour aider les géants de la Liga à obtenir la signature d’Erling Haaland du Borussia Dortmund, selon des rapports.

Il est suggéré que le Barça ait assuré que les négociations de Messi avec l’attaquant recherché commenceraient bientôt et a promis d’utiliser l’argent économisé grâce à la réduction de salaire de l’Argentine dans ce qui serait le plus gros accord de transfert de l’été.

Haaland pourrait-il rejoindre Messi au Camp Nou cet été?

Des rapports plus tôt cette semaine ont affirmé que Barcelone avait atteint une percée avec Messi avec le six fois vainqueur du Ballon d’Or devant rester au Camp Nou et signer un nouveau contrat.

Les spéculations tourbillonnent sur l’avenir de Messi à Barcelone depuis des mois, mais il est maintenant dit que le maestro argentin avait accepté une réduction de son incroyable salaire de 40 millions d’euros net par saison pour rester chez les géants espagnols.

Mais, selon Eurosport, Messi ne signera ce nouvel accord que s’il est assuré de l’ambition du club sur le marché des transferts.

Et Joan Laporta, nouvellement élu – qui a déclaré que c’était l’une de ses priorités de convaincre l’un des plus grands joueurs du jeu de rester – a apparemment promis à l’attaquant que le club allait commencer à négocier un accord pour Haaland.

Erling Haaland a été en forme pour le Borussia Dortmund, avec un record étonnant de 37 buts et 11 passes décisives en 38 matchs cette saison

Pour aider à financer cet accord, cependant, on a dit à Messi que son salaire actuel devait être réduit.

Même dans ce cas, affirme Eurosport, Barcelone a besoin de fonds externes pour obtenir les fonds nécessaires pour répondre à l’évaluation de Haaland par Dortmund, Laporta aurait rencontré une société d’investissement.

On prétend qu’ils sont confiants de conclure un accord, cependant, en raison des relations étroites du président avec le super agent Mino Raiola.

Simon Jordan et Jim White réagissent à la fuite du contrat de Lionel Messi d’une valeur extraordinaire de 500 millions d’euros

Messi a stupéfié Barcelone en présentant une demande de transfert l’été dernier, qui a été refusée, et le joueur de 33 ans semblait certain de partir cette saison avec son contrat sur le point d’expirer.

Le Paris Saint-Germain a été fortement lié à un déménagement pour le maestro, mais il semble maintenant qu’il ait décidé de rester après un changement au sommet de la hiérarchie du club, ainsi que le retour de l’équipe en forme – remportant la Copa del Rey en avril. et se déplacer à seulement deux points des leaders de haut vol Atletico Madrid.

