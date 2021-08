Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, qui remporte la bataille pour briser Internet après la signature choc par le PSG de la superstar de Barcelone?

Les plus féroces des rivaux sur le terrain, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont toujours cherché un avantage supplémentaire pour prouver qu’ils sont les meilleurs, même en ce qui concerne les médias sociaux.

Ronaldo mène actuellement son ancien rival d’El Clasico Messi de 427 à 325 millions en termes d’abonnés à son compte Instagram personnel, mais l’histoire est très différente en ce qui concerne leurs départs du Real Madrid et de Barcelone.

Mercredi, la superstar argentine Messi a reçu un accueil incroyable des supporters du PSG

La sortie de choc de Messi en Liga est intervenue cette semaine après 21 ans avec Barcelone, quittant l’Espagne trois ans après que son ennemi Ronaldo ait échangé Madrid contre Turin, et l’anticipation de l’arrivée de l’Argentin à Paris a fait sauter son ancien adversaire hors de l’eau.

Le tweet “Gracias Cristiano” de @realmadrid à la suite de sa vente de 100 millions de livres sterling à la Juventus en 2018 s’élève toujours à 192,3 000 retweets et 337,2 000 likes, tandis que l’équivalent du @FCBarcelona “Merci, Leo”. a 240,1k retweets et 629,9k au moment de la rédaction.

Les deux hommes se sont affrontés à 36 reprises au cours de leur carrière, Messi devançant Ronaldo avec 22 buts en face à face contre 21 pour Ronaldo, tout en enregistrant quatre autres titres en Liga pendant le séjour de Ronaldo en Espagne.

Et en ce qui concerne leurs nouveaux clubs, l’image est encore plus humiliante pour la superstar portugaise Ronaldo, dont l’annonce de la Juventus a recueilli 84,1 000 retweets et 140,4 000 likes, contre 253,1 000 retweets et 832,1 000 likes que @PSG_inside a reçus pour leur révélation de Messi .

Le transfert de Ronaldo à la Juventus a ravi les fans en Italie

C’est Messi-mania à Paris en ce moment

Sur Instagram, Messi a également amélioré l’impact de Ronaldo, avec une augmentation de 1,4 million de followers pour la Juventus à l’été 2018, surmontée du bond de 4,7 millions du PSG depuis lundi.

Et tandis que Messi mène Ronaldo par six à cinq en ce qui concerne les récompenses Ballon d’Or, l’ancien ailier de Manchester United dirige toujours la très importante chasse à la Ligue des champions avec cinq titres à quatre, quelque chose que Messi prévoit de corriger.

“Mon objectif et mon rêve, c’est de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions”, a déclaré le nouveau numéro 30 du PSG à son arrivée. “Je pense que nous avons l’équipe pour le faire ici.”