Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah brillent, Man United rebondit après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, avec Man City, Liverpool et Chelsea tous en action

La Ligue des champions devrait revenir en force alors que les clubs se battent pour une place en huitièmes de finale tout au long de la semaine.

Certaines équipes ont pratiquement confirmé leur place au sommet de leurs groupes respectifs, mais beaucoup, y compris les équipes de Premier League, doivent encore produire un résultat.

Mohamed Salah, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont tous en forme dans la compétition

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

Villarreal contre Manchester United

Man United est en tête du groupe F mais est à égalité de points avec Villarreal qui sera impatient de profiter des problèmes de gestion pour prendre la première place cette semaine.

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois en fin de match contre l’Atalanta, une fois pour arracher la victoire à la mort et pour sauver un point à la mort plus tôt ce mois-ci.

Le retour de Ronaldo a été marqué en septembre lors du match retour contre la Liga lorsqu’il a marqué un but à la 95e minute pour réaliser un retour en deuxième mi-temps.

Ils auront également l’entraîneur expérimenté et ancien joueur pour prendre en charge par intérim, Michael Carrick, qui a toujours accompagné Solskjaer.

United espère que la reprise des résultats du limogeage d’un entraîneur rapportera des dividendes cette semaine avec d’énormes matchs à jouer…

Le week-end a vu des victoires pour les nouveaux managers Steven Gerrard et Dean Smith malgré les équipes aux prises avec les patrons précédents.

Le Sous-marin jaune n’a remporté aucune victoire lors des cinq rencontres précédentes contre les Diables rouges.

Ronaldo a marqué lors de chacun des quatre premiers matches de Manchester United en UEFA Champions League cette saison – aucun joueur n’a jamais marqué lors des cinq premiers matches d’une équipe anglaise en une seule saison de Coupe d’Europe/Ligue des Champions.

La star portugaise a poursuivi son succès phénoménal en marquant en Ligue des champions alors que Ronaldo grave son nom plus loin dans le livre des records.

Ronaldo aurait été choqué par l’état de Man United sous Solskjaer

Chelsea contre Juventus

Chelsea n’a pas gagné contre les géants italiens dans la compétition européenne lors de ses quatre dernières tentatives.

Alors que la Juventus pourrait devenir la première équipe à enregistrer trois victoires consécutives contre les Bleus en Ligue des champions.

Chelsea lutte contre les équipes de Serie A et n’est sorti vainqueur qu’une seule fois lors de ses dix derniers matches.

Mais l’équipe de Thomas Tuchel sera impatiente de mettre cette forme derrière elle compte tenu de son style dominant cette saison, où elle n’a encaissé que quatre buts en Premier League après 13 matchs.

Le club de l’ouest de Londres a également marqué gratuitement malgré la blessure de son attaquant vedette Romelu Lukaku.

Paulo Dybala de la Juventus a marqué trois fois en seulement deux apparitions et pourrait revenir de blessure contre l’équipe de Premier League ce soir.

.

L’équipe de Thomas Tuchel aura un test difficile contre une équipe contre laquelle elle lutte

Manchester City-PSG

L’affrontement de mercredi avec Man City et le Paris Saint-Germain pourrait s’avérer être l’événement principal de la Ligue des champions cette semaine alors que les équipes vedettes sont prêtes à tout mettre en œuvre pour une victoire.

Les champions en titre de Premier League affrontent les géants français pour une immense soirée de football européen.

Le PSG a gagné la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés au Parc des Princes.

Lionel Messi a marqué un but spectaculaire pour sceller la victoire vers la fin du match et il a même inscrit son premier but en championnat pour l’équipe française ce week-end.

L’Argentin a un bon bilan contre ses adversaires anglais, en particulier City où il a marqué sept buts en sept matches dans la compétition contre eux.

Jack Grealish s’est créé plus d’occasions que tout autre Citizen cette saison en Europe et fera également partie intégrante de l’équipe cette semaine après sa victoire catégorique sur Everton.

Les Anglais sont en tête de leur groupe malgré la défaite contre le PSG et n’ont qu’un point d’avance sur leurs adversaires, ce qui signifie que tout est à jouer pour demain soir à l’Etihad.

Sergio Ramos devrait maintenant commencer pour l’équipe française et a une abondance d’expérience en Ligue des champions, notamment des buts, des cartes et des drames.

Sergio Ramos s’éloigne après son carton rouge contre Barcelone mais jouera désormais aux côtés de Messi

Liverpool contre Porto

Liverpool est invaincu lors de ses neuf rencontres avec le FC Porto en compétitions européennes, cinq de ces matchs ayant eu lieu pendant le mandat de Jurgen Klopp.

Ce sera la cinquième fois que le FC Porto se rendra pour affronter Liverpool à Anfield où il a perdu trois de ses quatre matchs précédents et n’a marqué qu’un seul but.

Cette seule frappe s’est soldée par une défaite 4-1 en novembre 2007.

L’équipe portugaise n’a remporté qu’un seul de ses 22 matches à l’extérieur contre des équipes anglaises en Europe.

Pendant ce temps, Liverpool n’a perdu que deux de ses 23 matchs à domicile en Ligue des champions avec Klopp.

Depuis le début de la campagne 2017-18 – la première de Mohamed Salah en tant que joueur de Liverpool – l’Egyptien a marqué 30 buts en 47 matches d’UEFA Champions League pour le club. Seuls quatre d’entre eux ont été des tirs au but, Robert Lewandowski (33 ans) étant le seul joueur à avoir marqué plus de buts sans pénalisation dans la compétition que Salah (26 ans) au cours de cette période.

Sadio Mané a marqué cinq buts en cinq matches contre le FC Porto en Ligue des champions et a également marqué lors de la rencontre précédente.

