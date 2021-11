Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah se battent pour le prix du meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA, Antonio Conte, Thomas Tuchel et Pep Guardiola nominés pour le prix du manager

Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Jorginho, N’Golo Kante et Kevin De Bruyne, les stars de la Premier League nominées pour le prix du meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA.

Ils rejoignent un certain nombre d’autres noms d’élite dans le jeu, avec Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Neymar et Erling Haaland également en lice pour remporter le prix.

Salah et Ronaldo ont connu un bon début de saison et sont sans surprise nominés pour le prix

Lewandowski est actuellement le détenteur du prix et l’attaquant du Bayern Munich et de la Pologne pourrait conserver son titre après avoir connu une année 2021 phénoménale avec 63 buts à ce jour pour le club et le pays. Il n’est plus qu’à six d’égaler le total de 69 de Ronaldo en 2013.

Beaucoup auraient du mal à regarder au-delà de l’avenir clinique, mais cela ne veut pas dire que les candidats restants n’ont aucune chance. Salah a réalisé un excellent début de saison, tout comme l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema.

Ci-dessous, vous pouvez voir la liste complète des nominés pour gagner le prix du joueur masculin.

Les nominés pour le meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA

Mohamed Salah (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Jorginho (Chelsea)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Karim Benzema (Real Madrid)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Le trio du PSG est tous en lice pour le prix

Kante (au centre) et Jorginho (à droite) ont été essentiels à Chelsea cette année et leurs efforts ont été récompensés par une nomination

La liste du manager de l’année n’a pas non plus déçu, plusieurs des plus grands noms du jeu étant considérés pour le prix.

Antonio Conte, maintenant manager des Spurs, est en lice pour le prix après le rôle qu’il a joué en aidant l’Inter Milan à remporter son premier titre de champion depuis 2010.

Le manager de Kante et Jorginho, Thomas Tuchel, est un autre concurrent sérieux ayant aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions la saison dernière, tout comme le patron de Manchester City, Pep Guardiola.

Les nominés pour le meilleur entraîneur masculin de l’année de la FIFA

Antonio Conte (Tottenham/Inter Milan)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Roberto Mancini (Italie)

Hansi Flick (Allemagne/Bayern Munich)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentine)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Conte espère ajouter le prix du meilleur manager de l’année de la FIFA à son armoire à trophées

Tuchel est sans doute le favori bien qu’ayant remporté la Ligue des champions pour Chelsea à la première demande

Ailleurs, trois stars de la Premier League sont en lice pour le prix du gardien de but masculin, avec la star de Liverpool Alisson, Edouard Mendy de Chelsea et l’homme de Leicester Kasper Schmeichel en lice. Ils rejoignent le gant du PSG et de l’Italie Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer du Bayern Munich dans les nominations.

Lucy Bronze défendra son titre de meilleure joueuse féminine de l’année, après avoir été nominée aux côtés de sa coéquipière à Manchester City et en Angleterre, Ellen White.

Vivianne Miedema et le quatuor de Chelsea Magdalena Eriksson, Pernille Harder, Ji So-yun et Sam Kerr sont également en lice.

Les nominés pour la meilleure joueuse féminine de l’année de la FIFA

Stina Blackstenius (Suède / BK Häcken)

Aitana Bonmati (Espagne / FC Barcelone)

Lucy Bronze (Angleterre / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suède / Chelsea FC Féminine)

Caroline Graham Hansen (Norvège / FC Barcelone)

Pernille Harder (Danemark / Chelsea FC Féminine)

Jennifer Hermoso (Espagne / FC Barcelone)

Ji So-yun (République de Corée / Chelsea FC Féminine)

Sam Kerr (Australie / Chelsea FC Féminin)

Vivianne Miedema (Pays-Bas / Arsenal WFC)

Ellen White (Angleterre / Manchester City WFC)

Alexia Putellas (Espagne / FC Barcelone)

Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns FC)

