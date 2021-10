Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe et les superstars Arsenal PRESQUE signé sous le patron légendaire Arsène Wenger

Le légendaire manager d’Arsenal, Arsène Wenger, célèbre son 72e anniversaire et il lèvera son verre à une vie incroyable.

Le Français, qui a passé 22 ans dans le club du nord de Londres, est à juste titre considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps grâce à son trophée à Highbury et aux Emirats.

Wenger a failli à plusieurs reprises signer certains des plus grands noms du football

Il a signé et développé certains des plus grands noms du football mondial sur la voie de ces succès.

Vous ne trouverez pas beaucoup de Gooners qui se plaignent de son entreprise de transfert, il leur a donné la chance de regarder Thierry Henry, Robert Pires et, hum, Igors Stepanovs.

Mais cela aurait pu être encore mieux si Wenger avait décroché toutes ses cibles tout au long de son mandat, et vous avez le sentiment qu’ils pourraient avoir manager une deuxième saison «invincible».

Alors, qui a raté le légendaire gaffer ? talkSPORT jette un œil.

.

Wenger a révolutionné le football anglais à son arrivée en 1996 Gardien : Gianluigi Buffon

Lorsque le gardien de but avait 20 ans et exerçait son métier à Parme, il a dîné avec Wenger, qui a tenu à le faire signer en 1998.

Buffon, cependant, est resté au club avant de sceller un transfert de 32 millions de livres sterling à la Juventus en 2001.

« D’après ce que je sais, il y a eu trois moments sérieux où les clubs anglais ont fait une démarche pour moi », a-t-il révélé en 2017.

« Deux d’entre eux étaient quand j’étais un jeune joueur à Parme, et je sais qu’Alex Ferguson et Arsene Wenger ont posé des questions sur moi – et puis, quand Manchester City a été repris, je sais qu’ils ont approché la Juventus. »

.

Buffon aurait pu être une meilleure option que Manuel Almunia, juste… Défense : Raphael Varane

Wenger a semblé naturellement déçu d’avoir raté le défenseur, qui a quitté Lens pour le Real Madrid en 2011, lors de la discussion de l’échec du transfert.

« Je suis content pour lui parce qu’il se taille un rôle dans l’un des meilleurs clubs du monde, ce qui est remarquable », a-t-il déclaré en 2013. « Mais en même temps, quand vous êtes à la tête d’un club comme Arsenal, vous Je dois me demander pourquoi ce joueur ne joue pas pour nous. Il était à Lens, et nous aurions pu l’y attraper.

Il est maintenant en Premier League mais avec Manchester United.

Défense : Vincent Kompany

Man City a signé le défenseur en 2008, mais Wenger était enthousiaste quand il était Anderlecht, peu de temps avant de déménager à Hambourg en 2006.

S’exprimant à l’époque, l’agent du joueur, Jacques Lichtenstein, a déclaré à Het Laatste Nieuws : « Arsenal s’intéressait à Kompany.

« Wenger a clairement indiqué qu’il voulait signer Kompany pour remplacer Sol Campbell, s’il quittait les géants anglais. »

. – .

Vincent Kompany est une légende de Manchester City Défense Gerard Pique

Lorsque Arsenal a recruté Cesc Fabregas de l’académie de Barcelone en 2003, ils voulaient également son bon ami, Pique.

Cependant, Wenger n’a pas pu conclure l’accord et le défenseur a rejoint Man United en 2004.

« C’était à une époque où Fabregas est venu. On voulait prendre Fabregas, [Lionel] Messi et Piqué. Cela n’a fonctionné que pour Fabregas.

.

Pique a finalement rejoint Manchester United mais est rapidement revenu à Barcelone et est devenu une légende Milieu de terrain: Gareth Bale

« Nous ne l’avons pas pris comme nous avions Ashley Cole et Gael Clichy et nous ne voulions pas d’un autre arrière gauche. Je dois avouer que c’était une énorme erreur car il peut jouer au milieu de terrain », a expliqué Wenger en 2013.

«Il a eu du mal au début à Tottenham, puis ils l’ont déplacé au milieu de terrain et il a exceptionnellement bien fait. La carrière d’un joueur dépend parfois du fait de jouer dans la bonne position.

.

Bale est de retour au Real Madrid après un prêt à Tottenham Milieu: Paul Pogba

S’exprimant en 2014, Wenger a déclaré: « En tant que footballeur, il a tout. Il est difficile de savoir ce qu’il n’a pas.

« Les choses se sont passées très vite. Nous nous intéressions à lui. Nous avons essayé de le faire venir [to Arsenal]. Mais il a très vite signé à la Juventus [in 2012]. Il a le potentiel pour remporter le Ballon d’Or.

. – .

Pogba a quitté Man United pour la Juventus en 2012, mais est revenu en 2016 Milieu de terrain: N’Golo Kante

Wenger et Arsenal ont tenté à deux reprises de signer le milieu de terrain de Chelsea, a révélé le manager en 2017.

« J’ai essayé de signer Kante quand il était en France et quand il était à Leicester. On ne peut pas tout expliquer – les transferts sont des transferts – mais c’est assez évident quand on regarde où il est allé.

«Je pense que Kanté a eu un impact énorme. Ce n’est pas un hasard si Chelsea est là où ils sont et Leicester a fait ce qu’ils ont fait la saison dernière.

.

La signature de Kante aurait changé la donne pour le milieu de terrain d’Arsenal: Jadon Sancho

« Je voulais l’emmener de Man City quand il n’a pas eu les jeux », a déclaré Wenger plus tôt cette année.

« J’ai essayé de l’attirer parce qu’il vient de Londres. J’ai essayé de l’emmener à Arsenal.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Il sait dribbler, il a de l’arrogance.

« Il y a quelque chose là-dedans qui fait partie des grands joueurs. Vous pouvez l’appeler arrogance, confiance, croyance ; mais il doit être là.

.

Jadon Sancho a quitté Man City pour le Borussia Dortmund en 2017 Attaquant : Kylian Mbappe

Wenger a admis qu’il avait commencé à tenter de signer Mbappe dès 2016 et l’attaquant français était plein d’éloges lorsqu’il a discuté du légendaire manager, le qualifiant de « monument du football ».

« Il y a peu de temps, avant de signer pour le PSG, nous étions en contact en 2017. J’ai choisi une autre direction mais il ne s’est pas fâché contre moi. Il était un gentleman à ce sujet et m’a souhaité bonne chance.

.

Mbappe regrette-t-il d’avoir raté un transfert à Arsenal ? Attaquant : Lionel Messi

« Nous étions en discussion avec [Messi] quand nous avons acheté Fabregas, parce que Messi a joué [with him] », a révélé Wenger.

« Vous pouvez parfois vous rendre compte des fantastiques équipes de jeunes que vous aviez auparavant lorsque vous êtes un club comme Barcelone. Dans la même équipe, Messi, [Gerard] Piqué et Fabregas.

« Pique et Fabregas sont venus en Angleterre [with Manchester United and Arsenal respectively], Messi est resté en Espagne. Nous nous intéressions à lui, mais il était intouchable à l’époque.

.

Messi est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et il aurait pu être un joueur d’Arsenal Attaquant : Cristiano Ronaldo

« Très proche. Un pas. Sérieusement », a déclaré Ronaldo à Piers Morgan lorsqu’on lui a demandé à quel point il était sur le point de rejoindre ses bien-aimés Gunners.

« Cela ne s’est pas produit, mais Arsenal, j’apprécie ce qu’ils ont fait pour moi, en particulier Arsène Wenger. Dans le football, vous ne savez jamais où vous allez jouer, la vie est comme ça.

.

Ronaldo est maintenant de retour à Man United pour un deuxième sort