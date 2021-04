Lionel Messi devient le premier joueur à marquer au moins 25 buts en championnat en 12 saisons consécutives alors que la star de Barcelone marque deux fois contre Getafe

Nous avons manqué de superlatifs pour décrire Lionel Messi il y a longtemps et parfois il suffit de s’asseoir et de profiter.

La superstar de Barcelone a réalisé un autre exploit remarquable en marquant deux fois lors de leur match de Liga avec Getafe jeudi soir.

.

Lionel Messi a marqué 25 buts ou plus en Liga au cours de chacune des 12 dernières saisons

Messi a marqué deux buts en première mi-temps alors que le Barça prenait une avance impressionnante alors qu’il gagnait 5-2 pour suivre le rythme des deux équipes madrilènes.

Le doublé signifiait que l’Argentin avait inscrit 25 buts en Liga pour la 12e saison consécutive.

Un exploit incroyable, quelque chose qu’aucun autre joueur n’a réussi dans les cinq meilleures ligues européennes.

Messi a connu une année civile remarquable jusqu’à présent et a déjà atteint 30 objectifs, même si nous sommes toujours en avril.

Buts de Lionel Messi en Liga

2004/05 – 1

2005/06 – 6

2006/07 – 14

2007/08 – 10

2008/09 – 23

2009/10 – 34

2010/11 – 31

2011/12 – 50

2012/13 – 46

2013/14 – 28

2014/15 – 43

2015/16 – 26

2016/17 – 37

2017/18 – 34

2018/19 – 36

2019/20 – 25

2020/21 – 25

Il compte 22 buts et huit passes décisives dans toutes les compétitions et est loin de la forme qu’il a montrée plus tôt cette saison.

Nous connaissons tous l’histoire. Il voulait partir, le club ne voulait pas le laisser et il est resté à contrecœur pendant au moins une autre saison.

Ce que cela a prouvé, c’est que Messi est peut-être humain après tout et que ces influences extérieures ont vraiment eu un impact sur son jeu.

Il n’a marqué que dix buts et enregistré une passe lors des 18 premiers matchs de la saison, une série de matchs qui comprenaient des défaites contre le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

.

Messi a déjà été impliqué dans 30 buts en 2021

Cela a laissé Barcelone bien en retard en Liga, l’Atletico semblant s’enfuir avec le titre.

Mais les choses ont changé. Josep Maria Bartomeu, quelqu’un qui était à l’origine d’une grande partie des frustrations de Messi, a démissionné de ses fonctions de président du club et a été remplacé par Joan Laporta en mars.

Et depuis le début de l’année, Messi a connu une séquence remarquable qui a ramené Barcelone dans la course au titre et l’a également conduit à la Copa del Rey.

Ils sont à cinq points du leader de l’Atletico avec un match toujours en cours.