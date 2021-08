Lionel Messi dit au revoir en larmes à Barcelone

Lionel Messi a fait ses adieux en larmes à Barcelone dimanche lors d’une conférence de presse assez déchirante au Camp Nou où il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas quitter le club.

L’Argentin était en larmes dès sa première apparition, tout comme la plupart du public qui comprenait de nombreux joueurs actuels et anciens, mais a réussi à rassembler suffisamment ses pensées pour donner un aperçu de ce qui s’est passé pour faciliter son départ.

« Je ne sais pas quoi rester. Ces derniers jours, j’ai réfléchi à ce que je pouvais dire. La vérité est que je ne peux penser à rien », a-t-il commencé par dire. « C’est vraiment difficile pour moi après tant d’années. J’ai été ici toute ma vie. Je ne suis pas prêt pour ça et honnêtement l’année dernière avec toutes les bêtises avec le burofax et tout ce dont j’étais convaincu que je savais quoi dire mais cette année n’est pas la même.

Messi a ensuite insisté sur le fait que lui et sa famille étaient convaincus qu’il resterait à Barcelone après avoir conclu un nouveau contrat avec les géants catalans.

« Cette année, ma famille et moi étions convaincus que nous resterions ici. C’est ce que nous voulions tous plus que tout. Nous en avons fait notre maison. Nous pensions rester ici. Les moments que nous avons passés ici ont été incroyables, mais aujourd’hui, je dois dire au revoir à tout cela.

La discussion a ensuite porté sur les raisons pour lesquelles cela se produisait après qu’il semblait presque certain que Messi renouvellerait avec Barcelone.

« C’est comme ça que Laporta l’a expliqué. À la dernière minute, avec tout avec la ligue, ça n’a pas pu arriver. Ce qui est clair, c’est que j’ai fait tout mon possible », a-t-il déclaré. “Ils n’ont pas pu le faire à cause de la Liga. Nous avons fait tout ce que nous pouvions parce que je voulais rester, l’année dernière je ne l’ai pas fait, mais cette année je l’ai fait et je n’ai pas pu.

« J’ai proposé de réduire mon contrat de 50 % et ils n’ont rien demandé d’autre. La nouvelle que je demande 30% de plus est un mensonge. Beaucoup de ce que les gens disent ne sont pas vrais. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et ce n’était pas possible.