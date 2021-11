Lionel Messi dit que Robert Lewandowski méritait de remporter le Ballon d’Or 2020 mais l’annonce de 2021 suscite un tollé selon lequel l’attaquant du Bayern Munich aurait dû le gagner cette année

Lionel Messi a demandé à France Football de décerner à Robert Lewandowski le Ballon d’Or 2020.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a remporté un septième titre record lors des récompenses de cette année, avec Lewandowski en deuxième position et le milieu de terrain de Chelsea et de l’Italie Jorginho en troisième.

.

Messi a gagné, cependant, il a reconnu Lewandowski lorsqu’il a accepté le prix

La pandémie de coronavirus a empêché la tenue d’une cérémonie l’année dernière, ce qui signifie que personne n’a été lauréat du prix, mais Messi espère que la star du Bayern Munich, Lewandowski, sera reconnue pour ses réalisations en 2020.

« Robert, tu mérites ton Ballon d’Or. L’année dernière, tout le monde était d’accord pour dire que vous étiez le grand gagnant de ce prix », a déclaré Messi en récupérant son trophée.

« J’espère que France Football vous remettra le Ballon d’Or 2020. Nous pensons tous que vous l’avez mérité et j’espère que vous pourrez l’avoir à la maison.

Cependant, beaucoup pensent que Lewandowski – qui a remporté le titre d’attaquant de l’année – aurait dû battre Messi pour le prix cette année.

Félicitations Leo Messi et @alexiaputellas gagnants du #BallonDor2021, félicitations également à tous les joueurs nominés ! Merci pour votre soutien🤜🤛 pic.twitter.com/I6j4BtluYS – Robert Lewandowski (@lewy_official) 29 novembre 2021

.

Lewandowski a déjà 25 buts pour le Bayern à son actif cette saison. Messi n’en a que quatre pour le PSG

L’international polonais a connu une belle année 2021 après avoir remporté un autre titre de champion avec le Bayern, tout en battant les 40 buts de Gerd Muller en une saison de Bundesliga, un record autrefois qualifié d' »impossible » à battre.

De nombreux fans ont appelé talkSPORT pour contester le résultat, le qualifiant de » blague » et Darren Bent convient que Lewandowski devrait se sentir dur, en particulier avec Messi faisant un début progressif à la vie au PSG cet été.

« J’attendais plus de Messi au PSG », a déclaré Bent à talkSPORT Breakfast. «Je m’attendais à ce qu’il touche le sol beaucoup plus facilement et mieux qu’il ne l’a fait. Son retour de but n’est pas génial.

«Mais Lewandowski, la saison où ils n’ont eu aucune cérémonie et où il n’a pas remporté le Ballon d’Or, il était la tête et les épaules au-dessus de tout le monde.

« Cette année, il n’y a pas grand-chose entre les deux en termes de buts et de passes décisives, mais pour moi, vous devez le donner à Lewandowski parce que vous devez prendre en compte les deux dernières années.

« Ses normes n’ont pas baissé, au contraire, il s’est amélioré. Ce n’est pas un vol que Messi a gagné… Les chiffres de Messi sont toujours incroyables.

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1