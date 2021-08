Lionel Messi donne une conférence de presse émouvante au Camp Nou devant l’équipe et la famille .

in

C’est une triste journée pour être un fan du FC Barcelone. Aujourd’hui, Lionel Messi a prononcé son discours d’adieu émouvant devant ses amis, sa famille et ses coéquipiers au Camp Nou à Barcelone.

Messi a fait ses débuts en équipe première à 17 ans en 2004. Il a ensuite joué 17 ans pour le FC Barcelone.

Voici la conférence de presse complète (y compris les traductions en anglais):

Lionel Messi est l’un des meilleurs, sinon le meilleur footballeur du monde et son départ du FC Barcelone est un jour triste pour les fans, la famille et les coéquipiers.

Le monde du sport a été secoué la semaine dernière lorsque le FC Barcelone a annoncé qu’il ne démissionnerait pas de la star Messi.

Les fans du monde entier réagissent à la nouvelle du départ de Lionel Messi de Barcelonehttps://t.co/UZ5QwnXFLS – SideAction (@SideActionHQ) 5 août 2021

Lane Kiffin avait même une suggestion pour le talentueux pied gauche.

Dans sa conférence de presse, vous pouvez voir l’émotion et l’impact que cette décision a eu sur lui et sa famille. Messi s’attendait à être en mesure de travailler sur les détails de la prolongation et pensait qu’il terminerait sa carrière à Barcelone.

Messi a certes été choqué lorsqu’il a appris de l’équipe qu’ils ne le démissionneraient pas.

Le footballeur vedette poursuit en expliquant que jouer l’année dernière a été difficile sans fans et que ce n’était pas ainsi qu’il aurait pu imaginer quitter le club. Ne pas pouvoir entendre les rugissements et les acclamations des supporters sur le terrain.

Lors de la conférence de presse, Messi a également confirmé qu’un transfert au PSG était une “possibilité”.

Seul le temps nous dira où Messi jouera la saison prochaine et s’il revient un jour à Barcelone ou pour jouer au Camp Nou devant ses fans.

